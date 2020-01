Coronavirus al Metropolis di Rende, è una fake news

Il contenuto dell’audio che si sta diffondendo in queste ore su WhatsApp è falso e non attiene minimamente alla realtà. Solo inutile allarmismo

RENDE – Dilaga su WhatsApp l’audio di una donna che invita i familiari a non recarsi al centro commerciale Metropolis di Commenda, perchè sarebbe stato chiuso dopo l’arrivo di un bus di cinesi. Non solo la notizia è completamente falsa, ma sta creando inutili e falsi allarmismi tra i cittadini dell’area urbana. Il direttore del centro commerciale Giuseppe Belmonte, già al corrente dell’audio “bufala” in circolazione, ha smentito categoricamente la notizia, confermando l’apertura di tutti i negozi e la presenza di tanti visitatori.

La redazione di QuiCosenza invita i cittadini ad avere sani e civili comportamenti di buona educazione per evitare il propagarsi di qualsivoglia virus influenzale ed evitare forme di razzismo becero nei riguardi della popolazione cinese a cui in questo momento va tutta la solidarietà per quanto sta accadendo nella città di Wuhan.