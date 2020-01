Rende, scontro tra un’auto e un mezzo delle Poste che si è ribaltato – FOTO

Un incidente si è verificato a Rende questa mattina. Coinvolta un’auto e un furgoncino di Poste Italiane

RENDE – L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Repaci e via Corrado Alvaro nei pressi della villetta di San Giovanni. L’incidente, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti, ha coinvolto un’Audi A6 ed un furgoncino delle Poste Italiane, che si è ribaltato dopo l’impatto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente del furgone ad uscire dal veicolo. Secondo i primi riscontri nessuno degli occupanti delle vetture ha riportato ferite gravi, solo qualche contusione. Una persona è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Municipale di Rende per i rilievi del caso.