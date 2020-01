Nasce anche in Calabria il Nuovo sindacato carabinieri, Di Tillo nominato segretario regionale

Recentissima la notizia dell’ingresso del Capitano Ultimo nella famiglia del NSC con l’importante ruolo di responsabile dell’Ufficio Diritti e legalità

RENDE (CS) – Nasce ufficialmente anche in Calabria il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), un organo di rappresentanza sindacale, il cui statuto è stato già approvato dal ministero della Difesa, nato all’interno dell’Arma dei carabinieri per affrontare e approfondire in modo libero e autonomo rispetto alle classiche impostazioni burocratiche che caratterizzano la rappresentanza militare, le problematiche vissute quotidianamente dagli appartenenti alle forze armate. Recentissima la notizia dell’ingresso del Capitano Ultimo – al secolo Sergio Di Caprio – nella famiglia del NSC con l’importante ruolo di responsabile dell’Ufficio Diritti e legalità. Segretario regionale della Calabria è stato nominato Amedeo Di Tillo: carabiniere di stanza alla stazione di Rende, prima di arrivare in Calabria ha prestato servizio nel nucleo investigativo di Firenze addetto alla sezione investigazioni scientifiche.

Nel 2008 Di Tillo, laziale di origine, si stabilisce in provincia di Cosenza e si appassiona alla politica divenendo, in poco tempo, presidente della commissione Sicurezza del Comune di San Vincenzo la Costa. Da quella postazione si intesta una serie di iniziative di denuncia politica sul mancato intervento di ripristino di una frana che aveva interessato una strada di collegamento con il centro del paese. Da sempre appassionato di sport, si avvicina presto al mondo dei Centri sportivi e del volontariato. Nel 2016 viene eletto presidente regionale Calabria dello CSAIn (Centri sportivi aziendali industriali) ed avvia una serie di iniziative sul territorio di informazione e promozione sociale. Nel febbraio 2017 viene eletto nel consiglio regionale del CONI in rappresentanza degli enti di promozione sportiva. Recentissima la costituzione della segreteria provinciale di Cosenza del NSC, per la guida della quale Di Tillo ha segnalato Cosimo Portulano, vicecomandante della stazione carabinieri di Rende, all’assemblea nazionale che ha poi provveduto a ratificare la nomina.

“Ringrazio il segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri, Massimiliano Zetti, per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato affidandomi l’incarico di gettare anche in Calabria le basi di qualcosa di nuovo nel panorama sindacale delle Forze armate”. Così, il neosegretario Amedeo Di Tillo ha voluto commentare la nomina. “Proveremo ad essere davvero inclusivi – ha poi detto -, di servizio ai colleghi iniziando da chi si trova più in difficoltà e avviando, se necessario, una interlocuzione serrata con le gerarchie al fine di risolvere i problemi attraverso la diplomazia e la capacità di ascolto”.