Rende, incidente nei pressi della zona industriale, coinvolte 4 auto. Ci sono feriti

L’incidente a contrada San Rosa sulla strada che collega Commenda alla zona industriale di Rende. Un’altro incidente si è invece verificato a San Pietro in Guardano dove una persona è stata estratta dalla lamiere dai vigili del Fuoco

RENDE – Un brutto incidente, che ha coinvolto 4 automobili, si è verificato poco dopo le 13:00 su via Sant’Umile Da Bisignano, in contrada Santa Rosa, la strada che da Commenda si collega alla zona Industriale di Rende. Per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe verificato uno scontro nei pressi di un curvone che ha coinvolto le 4 automobili. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale alcune persone rimaste ferite ma che, da quanto appreso, non sarebbero in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche un mezzo dei vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa la traffico in attesa che vengano effettuati tutti i rilievi del casi.

Un’altro incidente si invece è verificato a San Pietro in Guardano dove, a seguito dello scontro tra due auto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza per estrarre dalle lamiere una persona rimasta ferita e trasportata in ospedale dal personale sanitario giunto sul posto.