Rende, Zingaretti “è tempo che i calabresi rialzino la testa. Callipo uomo del fare”

Il segretario del Pd in Calabria per la chiusura della campagna elettorale “il Pd insieme a Callipo ha fatto una grande scommessa di rinnovamento, di rilancio, di difesa della dignità dei calabresi, di lotta alla ‘ndrangheta senza se e senza ma e di libertà. Con lui sono sicuro la Calabria avrà un grande governatore”

RENDE – Il segretario del Pd Zingaretti ha scelto la Calabria per chiudere la campagna elettorale del Pd, in vista delle regionali di domenica dove si voterà anche in Emilia Romagna. Questo pomeriggio l’arrivo a Rende (alle 18:30 chiuderà a Reggio Calabria) dove, insieme al candidato del centrosinistra Pippo Callipo, il commissario regionale del Pd Graziano, il consigliere uscente e ricandidato Carlo Guccione ed altri esponenti Dem ha partecipato ad un incontro con il rettore dell’università della Calabria ed alcuni studenti.

“Ho scelto di chiudere qui la campagna elettorale – ha detto Zingaretti – perchè per i calabresi c’è una grandissima opportunità: la possibilità di scegliere e votare Pippo Callipo e non quell’accozzaglia di differenza che si rimette insieme solo per la gestione del potere. Pippo Callipo è il simbolo della Calabria che combatte e che ha combattuto e sarà un grande futuro e ottimo presidente di questa regione. Sono già stato al suo fianco in diverse occasioni, ma ora è tempo che i calabresi rialzino la testa e io penso che sarà possibile. Perchè votare il Pd? Votare innanzitutto Callipo e il partito che insieme a lui ha fatto una grande scommessa di rinnovamento, di rilancio, di difesa della dignità dei calabresi, di lotta alla ‘ndrangheta senza se e senza ma, di libertà e perché in Callipo, tra le tante cose, ho trovato la più grande sfida per tutti i calabresi: fare in modo che i giovani non vadano più via da questa terra meravigliosa”.

“Dico ai giovani – continua Zingaretti – lottate per questa immensa contraddizione, quella di un popolo che ha fatto grande l’Italia e che in tutto il mondo rappresenta molto spesso l’eccellenza della scienza, dell’impresa, dell’università e della scuola ma che è costretto ad emigrare perché qui in Calabria non ha la possibilità di realizzare i propri sogni. Ecco, Pippo Callipo è una storia e un esempio dell’opposto, un imprenditore conosciuto in tutto il mondo che esporta i suoi prodotti dalla Calabria perché è rimasto qui. Dico ai calabresi si può fare, bisogna avere il coraggio di spezzare le catene e riprendersi di la Calabria perché la Calabria è dei calabresi e non può essere messa in vendita per i giochi della solita politica o di tutto quello che abbiamo sempre visto: falsità, battute e bugie che poi hanno distrutto questa terra”.

“Il voto non avrà nessuna ripercussione a livello nazionale – ha concluso il segretario del Pd – questo è un voto per sceliere i presidenti di regione e decidere se i cittadini calabresi vivranno meglio o peggio e qua se vince Callipo sarà sicuramente in meglio, perchè come ha già fatto per le sue aziende, ha dimostrato di essere un uomo che sa governare ed è evidente. Lo dico anche a tanti moderati e chi è nel centrodestra, come può un moderato stare zitto e assecondare l’estremismo che sta dall’altra parte e la cultura dell’odio?”.