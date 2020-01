Calabra Maceri, raccolta rifiuti a singhiozzo e dipendenti senza stipendio

Raccolta a singhiozzo degli operatori di Calabra Maceri e alcuni di questi, lamentano anche il mancato pagamento degli stipendi. Da oggi assemblee a fine turno

RENDE – Sono settimane difficili per i territori nei quali opera, per la raccolta dei rifiuti, Calabra Maceri. Oltre ad una raccolta a singhiozzo dell’indifferenziata, e per sabato l’organico, si presenta anche il problema degli stipendi per gran parte degli operatori che si occupano del servizio. La situazione legata alla raccolta della frazione indifferenziata è nota da tempo, e il problema è legato, dopo mesi di emergenza, alla mancata individuazione di una destinazione per questo tipo di rifiuti definiti “non riciclabili” che non consente più la raccolta.

A pesare però, c’è anche la mancata erogazione di una parte di stipendi per gli operatori e per questo motivo sono state indette assemblee sindacali alla fine dei turni di lavoro dei lavoratori per discutere della situazione relativa ai pagamenti. Le sigle sindacali FP Cgil, Fit Cisl e Ugl spiegano che i ritardi nei pagamenti, sarebbero determinati a loro volta dai ritardi dei pagamenti e dunque dai crediti avanzati da Calabra Maceri da parte dei comuni che si ripercuotono però sui dipendenti. E gli operai non pagati sono quelli che svolgono proprio il servizio di raccolta nei Comuni.

Il problema del pagamento degli stipendi pare si presenti ogni mese. Ad oggi alcuni dipendenti non hanno ricevuto la mensilità di dicembre e i lavoratori sono in difficoltà e sottolineano che in realtà operano per l’azienda e non per i Comuni.

Oggi e domani le organizzazioni sindacali FP Cgil, Fit Cisl e Ugl hanno convocato assemblee sindacali in orario lavorativo aperte a tutti i lavoratori nelle ultime due ore per ogni fine turno per discutere della situazione dei pagamenti. L’intento è di riuscire ad ottenere una risposta entro la settimana prossima e annunciano che, se non saranno erogati gli stipendi, avvieranno azioni di protesta più eclatanti.