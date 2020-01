Rende: lite tra consiglieri, Aceto: “sarà un Tribunale ad accertare verità e responsabilità”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la dichiarazione del consigliere comunale di Rende, Eugenio Aceto, per rendere nota la sua versione circa la discussione avvenuta il 7 gennaio con il consigliere Luciano Bonanno

RENDE – «Sono sempre stato un passionale ed una persona spontanea e sincera. Personalmente ritengo che questa sia la caratteristica di chi crede in ciò che fa e la difesa dei propri pensieri, nel corretto dialogo, sia alla base del rispetto degli esseri umani. Ho preso atto, con amarezza – scrive Aceto – del contenuto di un articolo di stampa pubblicato su plurime testate giornalistiche on-line, riguardante la mia persona, anche e soprattutto in qualità di consigliere dell’Amministrazione comunale di Rende».

«In tali articoli, è scritto che, in seguito ad un “acceso scontro verbale tra me ed il collega consigliere Luciano Bonanno, avvenuto lo scorso 7 gennaio all’esito di una riunione politica” – così è testualmente riportato – lo stesso consigliere Bonanno” ha poi sporto denuncia ai carabinieri”. In alcuni comunicati stampa è stata precisata la fonte della notizia, ossia il consigliere in oggetto, avrebbe divulgato mediaticamente il contenuto della denuncia mediante social network. Tutto questo, per il ruolo di responsabilità politica che rivesto, mi impone trasparenza e lealtà, verso le Istituzioni ed i Cittadini. I processi, però, non possono svolgersi sulle pagine Facebook di chicchessia».

«E’ per questo motivo che ho prontamente affidato la tutela legale della mia funzione ed anche della mia persona allo studio dell’avvocato Roberto Le Pera. A mio avviso le cose sono andate diversamente e sarà un Tribunale ad accertare verità e responsabilità».

Eugenio Aceto

consigliere comunale dell’amministrazione di Rende