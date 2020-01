Rende, dopo le “soste rosa” arrivano i parcheggi gratuiti per gli over 65

.

RENDE (CS) – In arrivo su tutto il territorio rendese una serie di parcheggi gratuiti destinati ai cittadini che avranno superato i 65 anni di età. Questa la proposta arrivata dal settore della municipale e approvata dalla giunta. Oggetto della proposta “la modifica ed integrazione del piano particolareggiato dei parcheggi a pagamento con l’istituzione di una card sociale per gli utenti over 65”.

Quindi, nella modifica del piano particolareggiato dei parcheggi a pagamento, si inseriranno. Quest’ultimi potranno avere a disposizione. Tutto questo, naturalmente, limitatamente alle aree di parcheggio a pagamento ricadenti nella zona di residenza. Il sindaco Marcello Manna esprime soddisfazione per un “provvedimento importante. La nostra amministrazione, dopo aver istituito ilper le donne in dolce attesa, ha dato via a questa altra ottima proposta della polizia municipale. Il nostro lavoro è quello di andare incontro alle esigenze della città e dei cittadini. Lo facciamo quotidianamente con lo sguardo sempre attento sul sociale”. Il sindaco poi al termine della riunione di giunta ha annunciato che “. Non stravolgimenti, ma soluzioni migliorative per far scorrere sempre meglio il traffico in città”.