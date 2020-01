Rende, furti nelle scuole: dalle pentole agli alimenti, fino al materiale didattico

Cresce il numero dei plessi visitati dai ladri a Rende. Ordinata la disinfestazione domani i bambini possono tornare tra i banchi

RENDE – Sarebbero almeno due le strutture scolastiche ‘visitate’ durante il periodo natalizio dai ladri a Rende; in particolare i plessi di Commenda e di Quattromiglia. Ieri mattina la scoperta al rientro dalle vacanze che ha costretto alcuni genitori a riportare a casa i propri bambini. Altri invece, sono stati informati della sospensione del ‘servizio mensa’. Causa? Il furto di pentole e utensili.

Non c’è pace per gli istituti scolastici dei più piccoli a Rende. Già lo scorso mese di novembre infatti, era stata svaligiata la scuola di via Silvio Pellico. Nel mirino dei ladri proprio la mensa. Utensili, pentole e anche generi alimentari erano spariti. E con le feste natalizie i malviventi hanno avuto più tempo ed hanno alzato il tiro facendo visita agli asili comunali di Quattromiglia e Commenda, dai quali hanno rubato materiale didattico e anche impianti stereo. Per questo motivo sarebbe stata richiesta dagli stessi genitori la disinfestazione negli istituti presi di mira dai ladri, che il Comune di Rende ha ordinato per la giornata di oggi.