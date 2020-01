Al via a Rende “Previdenza in tour” promosso dall’Ente previdenziale dei biologi

Sabato 18 gennaio fari Enpab su lavoro e fondi europei con la prima tappa del 2020 dell’iniziativa “Previdenza in tour”

RENDE – La prima tappa del 2020 dell’iniziativa ‘Previdenza in tour’ promossa dall’Enpab (Ente previdenziale dei biologi) si terrà sabato 18 gennaio a Rende: a fornire gli strumenti informativi per “costruire una professione di successo” saranno esperti che parleranno di bandi europei, comunicazione, gestione, management, accesso al credito e cultura previdenziale, argomenti che, sottolinea la Cassa pensionistica guidata da Tiziana Stallone, permetteranno agli associati di “approfondire alcune questioni e muoversi indipendentemente nel mercato del lavoro”.

Sarà, pertanto, sostenuto dall’Ente un percorso di “orientamento per ottimizzare i propri guadagni e, quindi, i propri risparmi previdenziali, per promuoversi in rete realizzando contenuti per i canali online ed i social network, così come “la comunicazione emozionale e delle pillole di autoimprenditorialità caratterizzeranno queste giornate di formazione che rappresentano un’occasione unica per i biologi per migliorarsi”.

Non mancheranno anche interventi da parte di eccellenze che, raccontando la propria esperienza, veicoleranno i giusti principi per lanciarsi verso il successo. Ci sarà, inoltre, spazio per dibattiti che stimoleranno quesiti che aiuteranno a comprendere meglio ambiti finora sconosciuti o poco chiari con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della modernità e indirizzare il Biologo nel suo lavoro.

