Nuova iniziativa delle Sardine, domani saranno a Rende

L’assemblea si svolgerà presso l’Auser Rende, in via Panagulis 1, alle ore 17. “Sardine di Cosenza e provincia vi aspettiamo”, scrivono gli organizzatori

COSENZA – Torna il movimento delle Sardine nel Cosentino. L’appuntamento è previsto a Rende per domani, domenica 29 dicembre. “Un primo tratto di strada è stato compiuto – si legge in una nota – ci siamo incontrati sul web, abbiamo formato dei gruppi, abbiamo riempito le piazze. Ora è il momento di dar voce al territorio, liberando la creatività e favorendo l’interazione fisica. Sentiamo il bisogno di guardarci negli occhi, confrontarci e parlare delle iniziative che verranno messe in campo nel mese di gennaio. Auspichiamo una larga partecipazione. Sardine di Cosenza e provincia vi aspettiamo“. L’assemblea si svolgerà presso l’Auser Rende, in via Panagulis 1, alle ore 17.