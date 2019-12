Ancora disagi per il vento. Cade un albero a Rende, chiusa la Strada Statale 107

Un grosso albero è caduto nei pressi di Santo Stefano di Rende. Chiusa momentaneamente al traffico la statale 107 Silana Crotonese

.

RENDE – Continuano a verificarsi cedimenti di alberi su tutto il cosentino a causa delle forti raffiche di Maestrale che, come detto, hanno superato anche i 100 KM/h provocando non pochi disagi alla circolazione e agli automobilisti. Ultimo, in ordine di tempo, un grosso albero crollato nel tardo pomeriggio e finito sulla Statale 107 Silana Crotonese nei pressi di Santo Stefano di Rende poco dopo il Centro commerciale Campus. Per questo motivo la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto è già presente una squadra dell’Anas in attesa degli operai che provvedano a rimuovere l’albero.