Parco acquatico di Rende, nasce il Comitato “lavoratori non sono stati pagati”

Si costituisce il Comitato Pacco acquatico, che denuncia il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti dal mese di maggio

RENDE (COSENZA) – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal “Comitato spontaneo PACCO acquatico” costituito da coloro che hanno lavorato all’interno del Parco Acquatico Santa Chiara. “Gli stipendi dei lavoratori, – è scritto nella nota – non sono stati pagati, in parte o per intero, dal mese di maggio 2019. Seguiranno comunicazioni e fatti che chiariranno la situazione di totale incompetenza con cui viene gestito il Parco Acquatico Santa Chiara. L’intento è di informare il territorio e chiedere spiegazioni ai soggetti interessati e che DEVONO dare delle risposte veritiere, non come è accaduto fino ad oggi. Faremo i nomi di tutti coloro che hanno preso parte a questo ennesimo esempio di cattiva gestione dei fondi pubblici finiti nelle mani di pochi incompetenti. Ad oggi, ci siamo rivolti al comune di Rende ed ai/al gestore del Parco senza avere risposte serie”.