Autostrada, svincolo di Settimo tra Rende e Montalto. Spediti verso la realizzazione

Il comune di Rende ha approvato gli accordi di programma quadro per le opere accessorie. In particolare il ponte di collegamento tra la nuova stazione ferroviaria a Santa Maria di Settimo e l’Università della Calabria e l’importantissimo by-pass nel tratto dell’ex statale 19 utilizzando la sede autostradale dismessa.

RENDE – Si avvicina a grandi passi la realizzazione dello svincolo autostradale dell’Autostrada A2 a Settimo tra Rende e Montalto Uffugo, frutto della stretta sinergia tra Comune di Rende, Comune di Montalto Uffugo e la Regione Calabria, che ha visto lo stanziamento da parte di quest’ultima di 6,5 milioni di euro per la realizzazione delle nuove arterie stradali di collegamento all’Università e alla futura stazione ferroviaria di località Santa Maria di Settimo.

Il nuovo svincolo per decongestionare il traffico

Per ora le attenzioni di tutti sono rivolte sull’opera divenuta oramai irrinunciabile per decongestionare il traffico diventato insostenibile a Quattromiglia, ovvero la realizzazione dello svincolo autostradale della A2 in località Settimo previsto al Km 250 dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, con cappio sul lato della carreggiata sud e opere connesse per un costo previsto di 33 milioni di euro. Con esso è prevista la ridefinizione della viabilità nelle zone prossime al futuro svincolo autostradale che permetterà di raggiungere più velocemente la zona Industriale di Contrada Lecco (l’area industriale di Rende che accoglie oltre 100 imprese) ma sopratutto l’Università (per ora accessibile da Via Savinio e da Via Bucci). Il tutto senza andare a congestionare il traffico a Quattromiglia dove ad oggi invece si riversano le auto, i bus e i mezzi pesanti che arrivano dalla Statale 107 e appunto dalla A2 (svincolo di Cosenza Nord). Il posizionamento dello svincolo di Settimo, tra Rende e Montalto, è stato condizionato dal contesto infrastrutturale esistente, in particolare dalla presenza dei viadotti ferroviari delle linee Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Nella progettazione dello svincolo sono state sfruttate le opere già realizzate in fase di ammodernamento dell’A2, per cui non sono previste nuove opere di attraversamento, come sottopassi o viadotti. Ciò, consentirà anche il rispetto del vincolo sulla fruizione dell’autostrada durante l’esecuzione dei lavori.

Il collegamento con l’Università prevede anche la realizzazione di una rotatoria di 42 metri di diametro. Da questa partirà una strada di tipo F1 (extraurbana), con piattaforma di 9 metri, corsia di 3,5 metri, banchina di 1 metro e lunga 900 metri che terminerà vicino all’Università della Calabria. La rilevanza dell’opera è naturalmente legata anche alla presenza dell’Unical, che è il maggiore polo attrattore di traffico della Calabria, con 27.000 iscritti, di cui 15.000 regolarmente frequentanti, 2000 membri dello staff ed il cui campus, con le sue molte strutture, è quello residenziale maggiore d’Italia.

Approvate le opere accessorie allo svincolo

Dopo una lunga seduta il consiglio comunale di Rende ha approvato gli accordi di programma quadro per le opere accessorie. In particolare la nuova bretella viaria che collegherà il Viale Parco Tratto B (in prossimità della rotatoria di località Rocchi) all’Università per un importo di 2.300.000 euro. A questa bretella si innesterà una seconda arteria viaria, finanziata per un importo di euro 2.250.000, con un ponte che garantirà il collegamento alla nuova stazione ferroviaria prevista a S. Maria di Settimo nel Comune di Montalto Uffugo (posta in prossimità della confluenza delle linee Cosenza-Paola e Cosenza-Sibari) e l’università della Calabria. Ok dal consiglio Comunale anche alla realizzazione dell’importante by pass stradale che, utilizzando parzialmente l’originaria sede dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria oggi dismessa, andrà a collegare Via Cristoforo Colombo con l’incrocio di Via Trieste-Collina Salerni nel Comune di Montalto Uffugo. L’importo finanziato per quest’ultima arteria sarà di euro 1.150.000. Infine, per il Comune di Montalto Uffugo, è prevista anche la nuova viabilità al servizio della nuova stazione ferroviaria di S. Maria a Settimo con un costo complessivo dell’intervento di 800 mila euro.