Antonella Veltri é la nuova presidente di “D.i.Re Donne in Rete contro la violenza”, la Rete nazionale dei Centri antiviolenza

COSENZA – Antonella Veltri, ricercatrice del Cnr è tra le socie fondatrici di D.i.Re e già Consigliera nazionale per la regione Calabria e Vice Presidente della Rete. Negli anni ha rappresentato ed è stata portavoce della Rete D.i.Re in diversi contesti istituzionali e di movimento. Autrice di pubblicazioni sul tema dei diritti delle donne, femminista e studiosa nel settore forestale, coniuga da sempre la ricerca del benessere ambientale con il rispetto dei diritti di tutte e di tutti.

Il sindaco di Rende, Marcello Manna, ha voluto esprimere le sue congratulazioni: «Siamo orgogliosi del ruolo che da oggi riveste Antonella Veltri all’interno della Rete nazionale dei centri antiviolenza. Esserne divenuta la presidente è la dimostrazione di quale eccelso lavoro abbia svolto la ricercatrice del CNR sino ad oggi. Rende plaude a questo nuovo incarico, certa che il contrasto alla violenza contro le donne abbia in Antonella Veltri tutte quelle competenze necessarie affinché sia possibile individuare strategie efficaci. Noi proseguiremo il nostro lavoro culturale per abbattere pregiudizi e stereotipi e lo faremo forti della promozione a tutti i livelli di politiche di genere che restituiscano alle donne un ruolo paritario. Siamo stati il primo comune della provincia di Cosenza a sottoscrivere il protocollo Anci-Di.Re e ad aderire alla rete di città “Patto tra i comuni” per combattere la violenza di genere. Da oggi, al nostro fianco, avremo una presidente capace che di sicuro tanto saprà fare per questo territorio».