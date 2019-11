Rende, nuovo incidente sulla Statale 107 a Piano Monello. Traffico in tilt

Un tamponamento che ha coinvolto 3 auto, si è verificato nei pressi dello svincolo per Piano Monello sulla statale 107. Lunghe code e traffico in tilt

RENDE (CS) – Un nuovo incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 107 Silana Crotonese a Rende, all’altezza dello svincolo per Piano Monello. Per cause in corso di accertamento si sarebbe verificato un tamponamento a catena che ha interessato 3 macchine: una Bmw, una mini cooper e una Panda. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, andato in letteralmente in tilt sia in direzione Paola che Crotone. Forse l‘asfalto reso viscido dalla pioggia, che cade con intermittenza da questa mattina, potrebbe essere all’origine dell’incidente.