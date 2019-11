Rende: partecipazione civica, nasce il comitato di quartiere “Commenda 2.0”

Si sono ritrovati lo scorso 21 novembre i cittadini di Commenda per la presentazione ufficiale del neonato Comitato di Quartiere “Commenda 2.0”

RENDE – Eterogeneo il pubblico presente composto da professionisti, insegnanti, commercianti, gente comune, tutti testimoni di una rinnovata voglia di partecipazione popolare alla cosa pubblica. L’iniziativa è stata ospitata nella sala “Santa Chiara” della chiesa di Sant’Antonio a Commenda, resa gentilmente disponibile dal nuovo Parroco Padre Luigi Loricchio. A coordinare e fare gli onori di casa, la vicepresidente Lisa Ficara.

«“Commenda 2.0″ si pone come obiettivo quello di diventare una presenza reale sul territorio di Commenda, slegata da influenze di qualsiasi genere ma con la profonda volontà di esercitare il diritto alla partecipazione attiva di tutti al governo cittadino. Per fortuna – riporta la nota del comitato – siamo capaci di autonomia di pensiero e di quello spirito critico oggi più che mai necessario in una democrazia che s’intende chiamare tale. Ciò non toglie che la collaborazione tra noi cittadini semplici, a prescindere dal personalissimo pensiero politico e/o partitico, e la riscoperta di un dialogo e di una fiducia perduta nelle istituzioni, sia la vera grande grande sfida per tutti e il Comitato Commenda 2.0 è pronto a diventare protagonista e garante di questa rinnovata partecipazione civica».

«Vogliamo costruire ponti e non muri, diventare quel tramite tra istituzioni e cittadini che manca nella nostra società locale da troppo tempo e che invece rappresenta un pezzo fondamentale per la costruzione di una comunità più matura e consapevole. In maniera sana ed etica, dimostreremo questo sul campo con azioni e fatti concreti”.

Illustri i relatori invitati per l’occasione all’iniziativa: Carlo Ponte, ex viceprefetto del comune di Cosenza e Silvio Gambino, docente di diritto presso l’università della Calabria, che hanno dato notevoli spunti di riflessione al dibattito sottolineando i vari riferimenti giuridici della partecipazione popolare.

«Abbiamo fortemente voluto la presenza di questi competenti – ha dichiarato il Presidente del comitato Gasparo Tozzi – conoscitori di legge proprio per delineare in maniera chiara e netta le finalità del Comitato, nato come aggregazione di cittadini ai sensi dell’art. 39 del Codice Civile. Nell’art. 1 dello statuto del Comitato infatti si legge “ha lo scopo di promuovere iniziative ed attività di interesse generale volte alla realizzazione di interventi, in ambito di quartiere, sussidiari all’attività dell’amministrazione».

Fa chiarezza ancora il presidente Tozzi: «il comitato di quartiere non è un organo istituito dall’amministrazione comunale rendese ma semplicemente un gruppo di cittadini di “buona volontà” che intendono dare nuovo slancio e linfa vitale all’impegno civico, con proposte e progetti concreti».

Visibilmente orgogliosi ed emozionati nel vedere concretizzarsi un momento tanto atteso, frutto di studio delle normative vigenti in materia e di impegno civico, siedono al tavolo con i relatori anche alcuni membri del direttivo, il tesoriere Stefano Cananzi, il segretario Luca Clausi e Carmine delle Donne, altro socio fondatore. Presenti poi, il presidente del Consiglio comunale, Gaetano Morrone, gli assessori Annamaria Artese, con delega alle Politiche Sociali e all’Associazionismo e Marinella Castiglione, con delega alla Pubblica Istruzione, i consiglieri Luciano Bonanno, Romina Provenzano, Concetta Brogno e Michele Morrone, nonché altri personaggi noti del panorama politico locale, Francesco Adamo e Carlo Scola, la cui presenza dà fiducia che pluralità d’intenti di Commenda 2.0 siano oggettivamente degli obiettivi concreti.

Inoltre partecipe il primo cittadino di Rovito, Felice D’Alessandro, a prova che l’interesse per questa nuova forma aggregativa sia decisamente trasversale, oltrepassando il Campagnano. Presenti anche i presidenti di varie associazioni operanti sul territorio, Angela Cirigliano per Ars Enotria, Elena Hoo per l’Auser e Maria Moraca, presidente del Comitato di Quartiere “I Quartieri” di Saporito, Surdo, Difesa e Linze. La presentazione si conclude con l’intervento dell’Assessore Domenico Ziccarelli, con delega all’Ambiente ed al Decentramento, che presenzia sin dall’inizio in rappresentanza dell’amministrazione comunale: «Queste libere manifestazioni, sorte spontaneamente, sono solo da applaudire e da incoraggiare e la loro libera costituzione conferma che i tempi siano maturi per un cambio di passo». Ribadisce così l’impegno dell’amministrazione Manna di riportare al centro del dibattito politico e delle scelte amministrative i cittadini ed i loro bisogni e rilancia: «il problema è culturale e la necessità concreta del coinvolgimento popolare non è uno slogan propagandistico. La campagna elettorale è finita e noi siamo i rappresentanti di tutti i cittadini, nessuno escluso. La mia porta è sempre aperta, così come quella del sindaco e di tutti i colleghi assessori, perciò ben vengano queste libere iniziative, così come per gli altri comitati già sorti in altri quartieri grazie anche all’operato di alcuni membri di Commenda 2.0, con la concreta volontà di collaborare e cooperare, tutti insieme -istituzioni e cittadini- per il bene comune. Gli amministratori passano ma, i comitati di quartiere rimangono».

L’applauso spontaneo dei partecipanti a queste parole conclusive riscalda di entusiasmo la sala gremita, conferma di ritrovata voglia di ricominciare ad occuparsi in concreto delle problematiche di “casa propria”, al di fuori di ogni riflessione poco costruttiva e lascia ben sperare in un nuovo capitolo di cittadinanza realmente attiva, propositiva e collaborativa tra cittadini, più consapevoli ed informati, ed amministrazioni locali.