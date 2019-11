“Pianta un albero con noi”, curare l’ambiente con piccoli gesti che diventano grandi – FOTO

“Pianta un albero con noi, piccoli passi per una nuova attenzione all’ambiente”. Piantare alberi è la principale soluzione che abbiamo per far fronte al riscaldamento globale.

RENDE – Questa mattina l’Associazione “Arcalabria” ha dedicato un’iniziativa alla salvaguardia dell’ambiente dal titolo “Pianta un albero con noi… Piccoli passi per una nuova attenzione all’ambiente” che si è svolta presso la sede in corso Marco Polo a Rende. L’iniziativa è stata ideata dalla dottoressa Nicoletta Mascaro, medico veterinario in collaborazione con la coordinatrice Tina Trentinella e la collaborazione del gruppo Facebook MaCs, per il quale sarà presente Adele Maria Pizzo. L’evento sarà ospitato da Arcalabria ed il presidente, Tonino Cardamone, , Alessandro Guagliardi (Agronomo Asprol – Confagricoltura), Flavio Longo (veterinario e ambientalista del Parco Nazionale della Sila), Aurelio Morrone (agronomo ecologista), Roberto Santopaolo (responsabile della sezione Lipu di Rende e Paola Granata (presidente Confagricoltura Cosenza).

«Faremo in modo di mettere a dimora più alberi possibili oggi»; queste le parole di Tonino Cardamone presidente di Arcalabria. « Prima di tutto perché l’ambiente ce lo chiede, e poi è una missione nostra, personale, di Arcalabria dare una nuova dimora a piante ed alberi l’agricoltura e l’ambiente».

«Arcalabria è un associazione di volontariato attiva ormai da 7 anni – spiega Cardamone – e anche se facciamo volontariato da sempre, ci siamo dedicati a creare questa oasi alle porte di Cosenza. Un area accessibile a tutte le persone, anche con disabilità, con un percorso per i non vedenti voluto dal compianto presidente dell’Unione Ciechi di Cosenza, Pino Bilotti, che è sempre presente nei nostri cuori. E allora andiamo avanti così, speriamo che tante persone si avvicinino alla protezione dell’ambiente ed oggi, partiamo da questo piccolo ma grande segnale: piantare un albero. Un’iniziativa rivolta anche ai bambini per far capire loro e dagli la possibilità di comprendere quanto sia importante l’ambiente, insieme al mangiare sano. I bambini di oggi infatti, sono troppo abituati a mangiare prodotti della grande distribuzione e non sanno nemmeno come nasce un pomodoro o un ortaggio. E il nostro interesse è anche quello di educare i più piccoli ad una sana cultura dell’alimentazione. Tutto ciò – conclude Cardamone – sperando che le generazioni future abbiano a che fare con un ambiente pulito e se ciò sarà possibile, sarà solo compito nostro, farlo oggi».

«L’importanza di questa iniziativa oggi è duplice – afferma la dottoressa Nicoletta Mascaro. In primis perchè vogliamo che anche il singolo cittadino, anche la persona comune faccia qualcosa per il pianeta. Il secondo messaggio che lanciamo è che la nostra realtà sta cercando di fare il suo per migliorare il futuro, oggi, adesso. Migliorare il mondo nel nostro piccolo serve a sopperire a tutto quello che purtroppo ogni giorno va perso negli incendi e nella deforestazione. Per i bambini e i ragazzi è fondamentale tutto questo, perché il mondo è loro; sono loro che dovranno vivere in quello che gli stiamo lasciando, e dobbiamo dare questo segnale in maniera forte e fargli capire l’importanza di agire e di educare loro stessi ma anche noi adulti».

La partecipata iniziativa ha anche dato la possibilità ad ognuno di dare un nome ad ogni albero piantumato. Anche Rlb, che ha promosso l’iniziativa attraverso i suoi microfoni, ha voluto dare il suo nome ad una pianta, confidando che quella, come le altre, possano contribuire a creare un ambiente più sano e più verde.