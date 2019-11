L’esperienza del Gruppo Chiappetta ha un valore in più con Renault e Dacia

Il valore del Gruppo Chiappetta e della professionalità dei suoi dipendenti cresce con Renault e Dacia. A Rende un nuovo punto vendita del marchio che comparirà anche sulle maglie del Cosenza Calcio

RENDE – «L’esperienza di sempre, oggi ha ancora più valore» e questo valore, è rappresentato dalle note e prestigiose case automobilistiche Renault e Dacia. Il Gruppo Chiappetta si riconosce nel motto dell’azienda calabrese e dà vita ad una nuova partnership commerciale che vedrà anche l’apertura del nuovo punto vendita dedicato proprio a Renault e Dacia in via Roald Amudsen nella zona industriale di Rende.

Cresce il Gruppo Chiappetta che vanta già la rivendita dei marchi di a Ford, Nissan, Volkswagen, Seat e Skoda, proposti in tutta la loro gamma, offrendo ai clienti la grande professionalità, serietà e assistenza che solo il Gruppo Chiappetta sa offrire. Un valore aggiunto sarà dunque quello di Renault e Dacia.

Da oltre venti anni il settore automobilistico calabrese è cambiato anche grazie alla professionalità del Gruppo Chiappetta. Un gruppo imprenditoriale che, dalla sua fondazione ha messo al centro della sua attività l’affidabilità, la sicurezza e la garanzia diventate una vera e propria missione. Una famiglia sempre più grande grazie a tutti i dipendenti che fanno parte dell’azienda.

Sono infatti un centinaio di addetti dal comparto amministrativo, ai tecnici specializzati delle officine meccaniche, che si dimostrano ogni giorno professionisti del settore e che sono al servizio del cliente nei punti vendita di Rende, Corigliano-Rossano (dove sta per essere aperto un nuovo salone in via Nazionale 174), e San Lucido, tutti per la stessa grande squadra.

Oltre alla grande professionalità, altro concetto chiave è la fiducia che i clienti acquisiscono affidandosi a tutto questo personale sempre efficiente e disponibile. Chi entra in una concessionaria del Gruppo Chiappetta diventa parte di questa famiglia e per soddisfare ogni esigenza si espande con Renault e Dacia.

L’esperienza e la grande professionalità permetteranno agli automobilisti di avvicinarsi sempre di più ai nuovi mezzi della gamma Renault: le nuove Twingo e Clio, la nuova Mégan Grand coupé, la Capture, la Kangoo, la Talisman o la Kadjar. E la possibilità di scelta si estende anche alla gamma di Dacia: dalla Duster alla Sandero passando per Logan e Lodgy.

Il marchio Renault comparirà anche sulle maglie del Cosenza Calcio di cui il Gruppo Chiappetta è main sponsor. Un modo per avvicinare la casa automobilistica francese e, insieme a questa, Dacia ancora di più al nuovo territorio dove hanno deciso di espandersi. Un trittico nato da quella «esperienza di sempre» che con la nuova partnership oggi assume davvero ancora più valore.