San Fili, auto divorata dalle fiamme sulla statale 107. Poi la forte esplosione

Attimi di paura questa mattina sulla statale 107 ne pressi di San Fili. Una mercedes ha preso prima fuoco e poi è esplosa

COSENZA – Una doppia esplosione e una grande fiammata subito dopo. L’auto, una Mercedes Classe B, è stata letteralmente avvolta e divorata dalle fiamme per cause che sono in corso d’accertamento. È accaduto questa mattina sulla strada statale 107 Silana Crotonese all’altezza di San Fili in direzione Cosenza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’autista è riuscito prontamente a parcheggiare il mezzo al lato della carreggiata non appena si è reso conto che la sua auto stava andando in fiamme. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigli del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, che hanno spento il fuoco. Sul posto anche i Vigili urbani, la Guardia di Finanza e i Carabinieri per far defluire in sicurezza il traffico. L’auto è andata completamente distrutta.