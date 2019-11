Primafila, la rassegna di musica e teatro tra Castrovillari, Mormanno e Rende

“Primafila” la rassegna di musica e teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con la presidente Luisa Giannotti e la direzione artistica di Benedetto Castriota

RENDE (CS) – Countdown per l’edizione 2019 di “Primafila” la rassegna di musica e teatro, organizzata da “Novecento Teatri”, con la presidente Luisa Giannotti e la direzione artistica di Benedetto Castriota. L’evento, entrato a pieno titolo negli eventi storicizzati della Regione Calabria, compie 18 anni. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni, ha toccato i teatri più importanti della provincia di Cosenza. Quest’anno si partirà il 21 dicembre 2019 da Mormanno, con Antonio D’ausilio direttamente da Made in Sud e Zelig. Dal 26 al 30 sarà il teatro Sybaris di Castrovillari, ad ospitare la kermesse. Si parte con il tradizionale “Festival della Comicità”, 18 edizione con gli Arteteca e i Villa Per Bene per poi proseguire il 27 con lo spettacolo dedicato ai più piccoli a cura della compagnia Readarto Officine Artistiche, che metterà in scena “La Favola di Natale. Il 28 dicembre, Amodonostro e Salvatore Mazzella in ricordo a Pino Daniele; il 29 con (ingresso gratuito), Kraken-Favola Alla Deriva a cura di Teatro dei Dioscuri; il 30 dicembre, Biagio Izzo in Autovelox. La carovana di Primafila si sposterà poi al Teatro Garden di Rende con 4 appuntamenti. Si parte il 17 gennaio con Lina Sastri in “Appunti Di Viaggio”: il 28 sarà la volta di Monica Guerritore in “L’anima Buona Di Sezuan”.

Il 6 marzo 2019 Teo Teocoli in “ Restyling”. La rassegna si chiuderà il 31 marzo con il duo Enzo Iacchetti e Pino Quartullo In “ Hollywood Burger”. La presentazione del cartellone a Rende. “Non è semplice in Calabria, – ha sottolineato l’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano – ma penso in tutt’italia, portare avanti per 18 anni un’attività culturale, vuol dire che c’è stato un lavoro pensato, che si è saputo modificare l’offerta in rapporto anche all’evolversi, al cambiamento dei destinatari e al gusto del pubblico”.

“E’ iniziata quasi per gioco – ha sottolineato in conferenza stampa il direttore artistico Benedetto Castriota – e oggi siamo in grado di offrire in tre comuni 10 spettacoli straordinari con nomi di grandissimo spessore culturale. Siamo riusciti, insieme al presidente Giannotti ad avere questo risultato grazie anche al progetto triennale della Regione Calabria triennale che ci ha consentito di programmare antecedentemente e di potersi riservare con largo anticipo, degli artisti di questo livello. Cuore, sentimento e la voglia di fare gli ingredienti che ci hanno fatto raggiungere questo traguardo”.