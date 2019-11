A Rende “Pianta un albero con noi”, l’attenzione per l’ambiente a piccoli passi

Cosa possiamo fare per aiutare l’ambiente, come possiamo aiutare le nostre città ad essere più green. Piantando alberi è la risposta giusta e per questo sabato mattina, si terrà un’iniziativa a Rende, fatta di condivisione e aggregazione

RENDE – “E se anche sapessi che domani finisse il mondo, oggi stesso pianterei il mio alberello di mele” diceva Martin Luther King. Perchè la natura rappresenta la vita, il benessere, la crescita, il futuro e la speranza. Piantare un albero, nella semplicità del suo gesto, è un degli atti più simbolici e ricchi di speranza che si possano compiere per contribuire al futuro della Terra ricordando che senza alberi non ci sarebbe vita.

Sabato mattina si potrà compiere questo gesto insieme grazie all’associazione “Arcalabria“, presso la sede in corso Marco Polo a Rende: piantare un albero, per piantare una speranza. L’iniziativa è stata ideata dalla dottoressa Nicoletta Mascaro, medico veterinario in collaborazione con la coordinatrice Tina Trentinella e la collaborazione del gruppo Facebook MaCs, per il quale sarà presente Adele Maria Pizzo. L’evento sarà ospitato da Arcalabria ed il presidente, Tonino Cardamone, ospite negli studi di RLB ha illustrato i dettagli dell’evento

ASCOLTA



All’iniziativa intitolata “Pianta un albero con noi… Piccoli passi per una nuova attenzione all’ambiente”, che prenderà il via alle 9.30, saranno presenti oltre anche Alessandro Guagliardi (Agronomo Asprol – Confagricoltura), Flavio Longo (veterinario e ambientalista del Parco Nazionale della Sila), Aurelio Morrone (agronomo ecologista), Roberto Santopaolo (responsabile della sezione Lipu di Rende e Paola Granata (presidente Confagricoltura Cosenza).

PROGRAMMA

L’arrivo è previsto per le 9.00 di tutti i partecipanti che saranno accolti con un coffe break di benvenuto offerto dalla pasticceria Sabato. Alle 10 si terrà la presentazione dell’evento con l’organizzatrice Nicoletta Mascaro e Tonino Cardamone, presidente di Arcalabria. Poi dalle 10.30 inizierà la vera e propria attività di messa a dimora degli alberi.

Dopo una pausa pranzo e pausa caffè alle 14.00 riprenderanno i lavori per il completamento della messa a dimora degli alberi. L’area dell’associazione Arcalabria inoltre ospiterà nel frattempo stand con prodotti gastronomici, intrattenimento musicale e animazione.

Consigli per partecipare:

Sono semplici ma utili ovvero, gli organizzatori consigliano di vestire comodi, adulti e bambini. Questi ultimi potranno piantare un albero per consentire loro di toccare con mano l’importanza delle piante per l’uomo. Inoltre è possibile portare con sè i propri animali domestici. Per chi infine, volesse dare un nome all’albero che pianterà, è possibile, sulla pagina Facebook “Pianta una Speranza L-L” trovare suggerimenti su come preparare le etichette da apporre ad ogni pianta oppure, previa prenotazione è possibile ordinarle presso l’associazione.