Nell’ex C.U.D. il nuovo e moderno centro vaccinale di Rende. Avrà due ambulatori

Il Comune di Rende ha concesso all’Azienda Sanitaria Provinciale, in comodato d’uso a titolo gratuito per i prossimi due anni, il piano terra dell’edificio di via Cavour. Qui sorgerà il nuovo centro vaccinale di Rende con due ambulatori e una sala allattamento

.

RENDE (CS) – Una superficie di 218 mq nella quale sorgerà un nuovissimo e moderno centro vaccinale che non solo permetterà di abbattere le lunghe liste d’attesa (soprattutto nei periodi in cui sono previsti i vaccini antinfluenzali e per i neonati), ma rappresenterebbe un punto di riferimento anche per i piccoli centri limitrofi che ne sono sprovvisti, trovando a Rende un punto di riferimento. Con delibera di giunta n 260 il Comune di Rende ha concesso al Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in comodato d’uso a titolo gratuito per i prossimi due anni, il piano terra dell’edificio sito in via Cavour, sede un tempo dell’ex C.U.D. (Centro per l’Università a distanza) e che ha anche ospitato per alcuni anni anche i laboratori del CNR. La scelta arriva dopo l’accordo trovato con l’Unical che ad aprile ha acquisito dal Comune il terreno nel quale sorge l’edificio e a sua volta ne ha concesso l’uso del piano terra all’ente per dieci anni.

Proprio il dipartimento di prevenzione UOC aveva chiesto al Comune l’assegnazione di locali idonei dove collocare il nuovo centro vaccinale di Rende attualmente ospitato da diversi anni in un capannone di Via Marco Polo nell‘area industriale di Contrada Lecco in un locale che ospita anche il centro di neuroriabilitazione dell’età adulta e dell’età infantile, nonché quelli di neuropsichiatria infantile e di fisiatria. Locali però insufficienti e inadeguati in rapporto all’esigenze dell’utenza, inidonei e non adeguati agli standard contenuti nelle linee guida attuali. Da qui la decisione del comune di assegnare all’Asp i locali che ospitavano una sede dell’università in una zona facilmente accessibile e che permetterà di migliorare i servizi sopratutto rivolti agli anziani e ai più piccoli che rappresentano la quasi totalità dell’utenza. Il nuovo centro vaccinale prevederà l’utilizzo di 2 modernissimi ambulatori, un‘ampia ed efficiente sala d’attesa, una sala per l’allattamento materno e sevizi igienici per l’utenza, il personale e le persone con handicap.