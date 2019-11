Cadavere ritrovato a Rende, era in un casolare diroccato

I vicini hanno allertato i carabinieri a causa del forte odore. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri di Rende che hanno avviato le indagini

RENDE (CS) – Il cadavere di un uomo di circa 40 anni, sicuramente italiano, è stato ritrovato in via Umberto Boccioni a Quattromiglia di Rende, all’interno di una casa diroccata, circondata da diversi nuovi edifici e non distante dallo svincolo autostradale di Cosenza Nord. Ad avvisare i vigili urbani e poi i carabinieri, giunti sul luogo per le verifiche del caso, alcuni residenti della zona che hanno avvertito un forte odore. Dai primi riscontri sembra che l’uomo vivesse in condizioni disagiate e probabilmente non si tratterebbe di una morte violenta.

