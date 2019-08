Un camion con rimorchio è rimasto incastrato su un avvallamento stradale nella zona di Contrada Cutura a Rende sulla Statale 107. Utilizzando una gru i vigili del fuoco hanno sollevato e liberato il rimorchio

.

RENDE (CS) – I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza sono intervenuti quesata mattina sulla strada Statale 107 Silana-Crotonese a contrada Cutura di Rende, perchè un grosso camion con rimorchio era rimasto bloccato, limitando la circolazione veicolare sull’importante e trafficata arteria stradale e dove sono presenti anche diversi esercizi commerciali e aziende. In particolare, a causa di un avvallamento (dove una volta era presente il vecchio tracciato ferroviario), il rimorchio del mezzo è rimasto letteralmente incastrato sull’asfalto senza più nessuna via d’uscita, mentre la cabina del mezzo, invece, si trovava già sulla carreggiata della strada statale 107.

.

Molte le persone incuriosite per quel grosso autotreno bloccato e per le operazioni dei vigili del fuoco, arrivati dal vicino distaccamento di Rende e dalla sede centrale che, utilizzando una gru, hanno “imbragato” e sollevato il rimorchio, permettendo al mezzo pesante di liberarsi. Sul posto anche la polizia stradale e l’Anas per gestire la viabilità , che ha registrato alcuni rallentamenti, durante le operazioni di messa in sicurezza.