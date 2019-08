Gli incivili colpiscono ancora. Strade, periferie e corsi d’acqua pieni di rifiuti – FOTO

Dalla statale 107 Silana Crotonese, che unisce la Sila alle località del Tirreno, passando per il territorio di Rende e le sue periferie e contrade, gli incivili continuano indisturbati ad abbandonare cumuli di rifiuti. Chi manca di rispetto alla città e a tutti i cittadini deve essere punito. Ma a volte i controlli non sono sufficienti

RENDE – La colpa di quello che ogni giorni ci passa sotto gli occhi percorrendo molte strade della provincia cosentina, ovvero cumuli di sacchetti e rifiuti di ogni genere abbandonati indiscriminatamente nelle piazzole di sosta, lungo le strade, nella vegetazione e persino all’interno delle gallerie, è senza dubbio di cittadini incivili e irrispettosi del vivere. E’ chiaro che la responsabilità è di chi abbandona i rifiuti nei luoghi più impensati ma è altrettanto vero che mancano i controlli e, a volte, anche la bonifica e la pulizia da parte degli enti competenti nonostante le centinaia di segnalazioni. Va anche sottolineato, ad onor di causa, che laddove finalmente si riesca a bonificare, l’incivile è subito pronto a sporcare nuovamente.

Purtroppo non bastano nemmeno le telecamere posizionate per monitorare le aree maggiormente interessate dall’abbandono dei rifiuti a fermarli, visto che gli incivili hanno semplicemente trovato un altro posto per sporcare. Non è facile individuarli tutti, ma di certo un maggiore impegno delle istituzioni locali potrebbe essere utile ad impedire che questo accada.

In alcuni casi sono gli stessi cittadini, stanchi di ritrovare rifiuti abbandonati nelle aree in cui risiedono e che osservano le regole della raccolta differenzia, decidono di intervenire. E’ il caso di contrada Villana a Rende, dove all’incrocio per contrada Vallone, i residenti sono arrivati ad esporre i cartelli contro i “lordazzi”, perchè stanchi dei continui abbandoni nell’area. Una zona appetibile per gli incivili visto che di sera è al buio ed è poco controllata. Proprio in quell’area inoltre, un piccolo affluente del torrente Emoli, ‘ospita’ da tempo rifiuti di ogni genere, sia da un lato che dall’altra parte del piccolo ponticello che unisce le due contrade.

Ma se si vuole notare lo scempio basta immettersi sulla statale 107 Silana Crotonese: davanti all’ex Center Gross, nei pressi di contrada Cutura, la discarica a cielo aperto è sotto gli occhi di tutti. Decine di rifiuti e altro materiale campeggiano a ridosso della Statale 107 nel tratto rendese da mesi. Una situazione vergognosa che vede da una parte gli ‘incivili’, continuare a buttare la loro immondizia per strada senza conseguenze, e dall’altra il Comune e gli enti preposti, lasciare che questo accada senza bonificare e pulire. Intanto il comune di Rende, dal primo settembre renderà concreta l’ordinanza nell’ambito del piano europeo “Plastic Free” contro l’utilizzo della plastica. Ma il territorio continua a subire gli sfregi dell’inciviltà .