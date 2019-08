Anziano scompare da Castiglione Cosentino, familiari chiedono aiuto

Dell’uomo non si hanno più notizie da questa mattina

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – Di Armando Preite, 90 anni, non si hanno più notizie da questa mattina. I familiari chiedono aiuto per ritrovarlo con un accorato appello. “Se avvistate questo anziano signore, contattateci immediatamente in quanto, è sparito verso le 9:00 da Castiglione Cosentino. Potrebbe essere ovunque, tra Cosenza e dintorni. Soffre di Alzheimer e sarà in forte stato confusionale. Al momento della scomparsa aveva ciabatte, jeans e un cappellino grigio. Non esitate a contattare anche se avete solo l’impressione di averlo visto chiamando al 3395812410 Aiutateci anche condividendo”.