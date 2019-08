Commenda 2.0 lancia la Banca del Tempo, offrire due ore per aiutare gli altri

Aperte le adesioni dell’iniziativa di volontariato che prevede lo scambio gratuito di prestazioni professionali

RENDE (CS) – Nell’intento di valorizzare i rapporti umani attraverso la solidarietĂ interscambiabile tra cittadini, “Commenda 2.0” ha in fase di preparazione una iniziativa che potrebbe essere definita come una “Banca del tempo”. Consiste nel prestare il nostro tempo, le nostre capacitĂ e competenze a chi ne ha bisogno per averle restituite in caso di necessitĂ (se un cittadino ha problemi idraulici e io sono esperto lo aiuto, se domani ho difficoltĂ con un impianto elettrico e lui è esperto mi aiuta). L’unitĂ di quantificazione e di misura dello scambio è esclusivamente il tempo impiegato che non potrĂ superare le 2 ore e non potrĂ mai essere configurato o assimilato a un rapporto di lavoro lucrativo. Come funzionerĂ ? Trattandosi di un tipo di associazione che promuove uno scambio gratuito del tempo prevede un’adesione di un numero congruo di cittadini piĂą o meno esperti in alcuni settori che dovranno offrire la propria disponibilitĂ al Comitato di Quartiere Commenda 2.0 in modo tale da istituire un registro di competenze dando vita a un ciclo di altruismo senza bisogno di denaro.