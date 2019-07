L’Italia del Meridione si riorganizza su Rende. Bonofiglio segretario cittadino

Nei giorni scorsi si è svolta, nella sede regionale del Movimento dell’Italia del Meridione a Castrolibero, un’assemblea degli iscritti e simpatizzanti di Rende

RENDE (CS) – Alla riunione era presente il consigliere regionale Orlandino Greco e Michele Arnoni in rappresentanza delle segreteria provinciale. Tanti i temi affrontati, fra cui la riorganizzazione e il radicamento ulteriore del Movimento nella CittĂ di Rende, con un occhio anche alle prossime elezioni regionali e al congresso regionale del Movimento, che si svolgerĂ nel mese di Settembre. Si è deciso, pertanto, all’unanimitĂ , dopo un’ampia e partecipata discussione e su proposta di Orlandino Greco, di investire del ruolo di segretario cittadino Giuseppe Bonofiglio, giĂ candidato alle ultime elezioni comunali e che ha ottenuto un buon risultato personale.

Il Segretario uscente Eugenio Trombino, che andrà a ricoprire l’incarico di componente della Direzione Provinciale del Movimento, facendo gli auguri di buon lavoro a Bonofiglio, si è soffermato sull’analisi del risultato elettorale che, pur nel quadro di una sconfitta complessiva della coalizione, ha visto un ottimo risultato della lista di Idm, frutto del lavoro incessante di radicamento degli ultimi anni, di cui tutti i partecipanti hanno riconosciuto il valore. In quest’ottica si è poi deciso, sempre su proposta di Orlandino Greco, di nominare nella Direzione Regionale del Movimento, Emilio De Bartolo, che potrà fornire, anche per la sua lunga esperienza amministrativa, un qualificato contributo politico e organizzativo al Movimento.

All’assemblea hanno presenziato, fra gli altri, oltre a numerosi candidati alle recenti elezioni amministrative, anche Daniela Sarro e Pamela Aloe in rappresentanza di Idm donne, Maurizio Aiello, esponente di lungo corso di Idm e Domenico Madeo, anche quest’ultimo nominato nella direzione provinciale. Giuseppe Bonofiglio, dal canto suo, ringraziando l’assemblea dei partecipanti per la fiducia accordatagli, ha affermato che si metterà da subito al lavoro per rafforzare ulteriormente Idm sul territorio rendese nominando, in tempi brevi, la segreteria cittadina e lavorando per favorire l’ingresso nel Movimento di altri soggetti in grado di dare ancora più forza al Movimento stesso.

Idm, ha dichiarato Giuseppe Bonofiglio, “vuole avere l’ambizione di diventare polo attrattore di tutti coloro i quali vogliono fare politica per il territorio e come servizio per il cittadino e per la comunità . Abbiamo deciso di investire politicamente sulla città di Rende, dove a breve individueremo anche una nostra sede, proprio perché consideriamo Rende una realtà importante e baricentrica non solo  per il ruolo che riveste nell’area urbana, ma per quello che rappresenta per l’intera Regione. Saremo vigili e rigorosi rispetto all’azione amministrativa del sindaco Manna, coerenti con il ruolo che i cittadini ci hanno assegnato con il voto, ma non facendo mancare, però, proposte e suggerimenti nell’interesse della Città .

D’altronde l’Italia del Meridione è ormai una realtà consolidata in tutta la Calabria e anche in altre Regioni, soprattutto del Mezzogiorno d’Italia e incontra sempre maggiori consensi perché conduce battaglie innanzitutto in nome della territorialità , come per esempio quella contro il Regionalismo differenziato, che, come sottolinea spesso il nostro leader Orlandino Greco, rappresenterebbe, se realizzato, una sciagura per tutte le Regioni del Meridione.”