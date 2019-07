Denuncia l’avvocato per patrocinio infedele, si ritrova accusato di minacce e percosse

Ex socio-lavoratore della Rende 2000 accusato di aver aggredito il suo ex legale è stato assolto dalla Corte di Cassazione. L’uomo aveva segnalato il proprio difensore all’Ordine degli avvocati dopo aver denunciato una serie di irregolarità nei rapporti tra il Comune di Rende e l’azienda

COSENZA – Raffica di denunce ‘incrociate’ tra un avvocato del Foro di Cosenza ed un suo cliente. Una vicenda che trae origine da cause di Lavoro non andate a buon fine per l’ex dipendente della Rende 2000 che ha addebitato le colpe dei verdetti sfavorevoli pronunciati dai giudici al suo legale. Fraintendimento che è culminato in una discussione avuta tra i due nei pressi del Tribunale di Cosenza. Litigio su cui si è espresso il Giudice di Pace Francesco Claudio Messina assolvendo C. D. D. dai reati di percosse e minacce perché il fatto non sussiste. Sentenza confermata dopo tre anni dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso. Intanto i testimoni ritenuti contraddittori e lacunosi dal Giudice di Pace sono stati querelati dall’imputato per falsa testimonianza, mentre il suo ex legale O. V. è stato denunciato per calunnie. Il procedimento ai danni dell’ex avvocato di fiducia che si dice vittima di un’aggressione davanti al Tribunale di Cosenza è stato archiviato. Lo stesso Gip lo ha definito come un legale “conosciuto per professionalità e serietà , messo a dura prova nel vedersi giudicato e denunciato più volte da C. D. D. convinto che egli non avesse adottato un comportamento consono alla sua professione”. I tre teste della difesa accusati di falsa testimonianza dall’ex socio lavoratore della Rende 2000 sono invece stati inizialmente condannati. In Appello però è stato deciso per loro il non luogo a procedere per prescrizione del reato.

I fatti, si evince dalla sentenza vergata dal giudice Francesco Claudio Messina, hanno come sfondo il rapporto fiduciario tra il legale e il suo assistito. C. D. D. infatti dopo aver perso la causa di lavoro “si convinse che il proprio avvocato non l’avesse difeso in maniera adeguata e iniziò a ‘perseguitarlo’ con una serie di denunce per patrocinio infedele ed azione proposte dinanzi al Consiglio dell’Ordine forense con il palese tentativo di sottoporre al vaglio degli organi deputati il comportamento professionale del Signor O. V.”. Presunte manchevolezza convogliate in due procedimenti uno giudiziario ed uno disciplinare a carico dell’avvocato O. V.. Entrambi sono stati archiviati. O. V. ha denunciato di essere stato aggredito nei pressi del Tribunale di Cosenza dal cliente al quale aveva restituito il mandato. Circostanza che non è stato possibile ricostruire a causa della carenza di prove, delle lacune e contraddittorietà nelle testimonianze rese che hanno indotto il Giudice di Pace Francesco Claudio Messina ad assolvere C. D. D. dai reati art 594 cp 612 581. Dal suo canto l’ex socio lavoratore della Rende 2000 rivolgendosi ad altri legali è riuscito a vincere la causa ed essere reintegrato sul posto di lavoro, ma non ha mai potuto riprendere servizio perché la Rende 2000 ormai aveva chiuso battenti. Ha solo ottenuto 3mila euro di Trattamento Fine Rapporto, ma non l’assunzione.

L’uomo fungeva da giardiniere e operatore ecologico. Dal 1993 lavorava anche 22 giorni al mese, ma senza essere stabilizzato, poi venne licenziato. Per riavere il suo posto di lavoro si rivolse all’avvocato O. V. , l’appalto del Comune di Rende intanto era stato vinto proprio dalla cooperativa Rende 2000 di cui è stato socio lavoratore fino al 2007. Casualmente scoprì la sua posizione quando ebbe un infortunio mentre era in servizio. Solo quando consegnò la documentazione all’INAIL ebbe la possibilità di visionare per la prima volta il proprio contratto: sulla carta risultava assunto per 36 ore settimanali e ufficialmente percepiva un salario di oltre 1.300. In realtà in media lavorava 6 ore al giorno guadagnando 700/750 euro al mese. Dopo aver chiesto chiarimenti venne licenziato per eccesso di abuso di difesa ed escluso dalla carica di socio. “A loro dire – spiega l’ex lavoratore che nei prossimi mesi dovrà testimoniare nel processo sul Sistema Rende – essendo io un socio fondatore, avendole fatto causa, mettevo in cattiva luce la società a cui il Comune di Rende aveva affidato l’appalto. Era una scusa perché io avevo denunciato che guadagnavo meno, ma loro dichiaravano al Comune di Rende molto di più nelle rendicontazioni. Quattro giorni prima di presentarci dal giudice civile l’avvocato O. V. si dimise rinunciando ai mandati. Ho quindi inviato una memoria scritta all’Ordine degli Avvocati di Cosenza e due segnalazioni in cui lamentavo di non essere stato seguito a dovere. Nell’Ottobre 2012 uscito dal Tribunale di Cosenza incontro l’avvocato O. V. con il quale ho discusso in strada”. Da qui nasce la vicenda conclusasi di fatto con l’accusa a suo carico di minacce e percosse. Insomma, oltre al danno, la beffa.