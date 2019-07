Rende, il consiglio comunale trasmesso in diretta e sui social

L’Assise comunale “accende” la tv e approda sui social per la partecipazione del cittadino che non possa presenziare fisicamente

I consigli comunali saranno trasmessi in forma integrale, in diretta audio/video dall’emittente locale Cosenza Tv( frequenze 219-685 digitale terrestre) per quanto concerne il sistema televisivo privato locale, sul profilo Facebook sempre di Cosenza Tv per la diffusione Web, pagina Facebook Comune di Rende e, sul sito istituzionale del Comune di Rende( www.comune.rende.cs.it)

Tutto questo per rendere le sedute del civico consesso assolutamente trasparenti, e soprattutto per la partecipazione della collettivita’ rendese e non solo, impossibilitata ad essere presente fisicamente nella sala consiliare.

È dovere principale dell’amministrazione comunale coinvolgere sempre la cittadinanza in decisioni, scelte basilari, e delibere consiliari varie che appartengono prima di tutto all’intero corpo elettorale.

Con la diffusione in diretta Tv, sul web, e sul sito istituzionale della nostra città è garantito il massimo della informazione su tutte le materie che saranno al vaglio del nostro consiglio comunale.

Si ringraziano, chiaramente, l’editore e gli operatori dell’emittente televisiva per lo sforzo profuso per garantire tale fondamentale e proficuo servizio.