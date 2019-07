Comune di Rende, Giunta al completo: tutti i nuovi assessori

Assegnate le deleghe a quasi un mese di distanza dal primo Consiglio comunale

RENDE (CS) – Come annunciato durante il primo Consiglio comunale il sindaco di Rende questa mattina ha ufficialmente conferito funzioni e deleghe agli assessori della sua Giunta. Mancava l’ultima casella, quella dell’assessorato al Bilancio, ma Pierpaolo Iantorno, in questi giorni, ha sciolto le riserve e a lui vanno le deleghe del Bilancio, Patrimonio e Personale. Per Pino Munno confermata la delega ai Lavori Pubblici e ai rapporti con la Rende Servizi. A Marinella Castiglione conferite le deleghe della Pubblica Istruzione, Politiche dell’Istruzione e Rapporti con le Istituzioni Scolastiche. Conferma delle deleghe alla Cultura, Ricerca ed UniversitĂ per Marta Petrusewicz. A Mario Rausa conferita la delega allo Sport, alla Salute, Igiene e Benessere del cittadino. A Domenico Ziccarelli conferite le deleghe all’Ambiente, alla Protezione Civile, Polizia Municipale, Decentramento e AttivitĂ produttive. Ad Annamaria Artese conferite le deleghe alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Politiche d’Immigrazione ed Associazionismo. Per quanto riguarda la delega del centro storico, il sindaco di Rende Marcello Manna ha deciso che tutti “gli assessori dovranno garantire settimanalmente la presenza presso gli uffici ubicati nel centro storico per seguire le tematiche interesanti le relative materie loro delegate”. Quanto non delegato resta di esclusiva competenza del sindaco.