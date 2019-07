Rende, fiamme sotto il centro storico. A fuoco 3 magazzini, minacciate alcune abitazioni

Le fiamme, alimentate anche dal vento, stanno interessando la collina proprio sotto il centro storico di Rende dove si trovano anche alcune abitazioni. A fuoco tre magazzini che contenevano materiale plastico. Sul posto lavorano tre squadre dei Vigili del fuoco

.

RENDE – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio e sta interessando una porzione di collina che si trova sotto il centro storico di Rende in Contrada San Pietro. Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, minacciano alcune abitazioni. Sono stati proprio i residenti, impauriti per l’avanzare delle fiamme e con il fumo che ha reso l’aria quasi irrespirabile, a lanciare l’allarme chiamando i Vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con 3 squadre.

A fuoco tre magazzini che contenevano materiale plastico, mentre tutta una vasta zona nelle vicinanze è attualmente è interessata dalle fiamme che come detto vengono alimentate anche dal vento. Le tre squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando anche per evitare che il fuoco raggiunga un’abitazione che si trova proprio nelle immediate vicinanze.

