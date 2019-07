Rende, la nuova piazza di Viale dei Giardini prende vita. Ad agosto fine dei lavori

Dal Comune fanno sapere che i lavori di riqualificazione proseguono a ritmo sostenuto e dovrebbero terminare nel mese di agosto. Il Sindaco di Rende Manna “restituiremo al più presto alle famiglie una piazza riqualificata dove poter trascorrere ore in serenità ”

RENDE (CS) – Proseguono a gran ritmo i lavori di riqualificazione della villetta di viale dei Giardini che si trova proprio nel cuore di un quartiere che aspetta con ansia il termine di questi lavori che, fanno sapere dal Comune sono previsti per il mese di agosto. Un cantiere a cui il sindaco di Rende tiene tanto: “voglio restituire, al più presto, alle famiglie di viale dei Giardini una piazza riqualificata dove poter trascorrere ore in serenità – ha dichiarato Marcello Manna – Il finanziamento per le aree degradate che ho firmato nel novembre 2017 inizia a concretizzarsi e per me naturalmente è una grande soddisfazione vedere che i lavori vanno avanti spediti”.

In questa villetta di Viale dei Giardini è prevista la realizzazione di nuovi spazi verdi con panchine e giochi per bambini, il ripristino, in terra stabilizzata, del campo di bocce esistente, la realizzazione di un nuovo piccolo campo polivalente. Le migliorie consistono nel completamento della nuova configurazione spaziale della piazza, articolandola in una parte impermeabile (o artificiale) con pavimentazione in betonelle e drainbeton per il campetto da pallavolo, ed in una parte permeabile ad esso collegata configurata come area a verde e ghiaia per l’installazione dei giochi e di un gioco disabile non contemplato nel computo metrico posto a base di gara.

Anche in questo intervento è stata prevista l’implementazione degli arredi (sedute e cestini) per garantire una maggiore fruibilità della piazza, nonché l’installazione di segnapassi per migliorare il livello di illuminazione notturna lungo i percorsi e nell’area della piazza che andrà a completare quella già esistente ai bordi dello spazio pubblico.