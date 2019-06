Scuola elementare di Arcavacata. Stanziati 800.000 euro per l’adeguamento sismico

Un finanziamento della Regione Calabria per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico ed impiantistico della scuola elementare di Arcavacata in Via Bertoni. Il Sindaco di Rende “importante risultato. Avanti con le scuole sicure per i nostri figli”.

 .

RENDE (CS) – Una buona notizie per quanto riguarda l’edilizia scolastica di Rende. Arriva il finanziamento della Regione Calabria alla scuola elementare di Arcavacata per la quale sono stati stanziati 800.000 euro. Lo scorso 18 giugno la Regione ha chiesto la trasmissione del cronoprogramma d’intervento per adivenire alla stipula della convenzione  per l’avvio definitivo dell’intervento relativo all’adeguamento sismico, efficientamento energetico ed impiantistico relativo alla scuola elementare di Arcavacata di Via Bertoni.

Con Delibera di Giunta N: 6857 del 08/06/2019, la Regione Calabria ha concesso il finanziamento per gli interventi la cui attuazione restituirĂ alla comunitĂ rendese un edificio scolastico efficiente, conforme alle normative vigenti e dotato di tutti i comfort e tecnologie avanzate. L’ulteriore intervento conferma  gli obiettivi fissati nella scorsa legislatura e confermati nella recente competizione elettorale da parte dell’amministrazione comunale in particolar modo dall’assessorato ai Lavori Pubblici. Quindi, con l’imminente stipula della convenzione definitiva si conclude l’iter amministrativo finalizzato all’ottenimento del finanziamento in questione iniziato nel mese di luglio dello scorso anno. Il sindaco Marcello Manna ha espresse grande soddisfazione nel vedere concretizzato un altro dei punti qualificanti dell’impegno amministrativo a favore della comunitĂ e del territorio della cittĂ . Tale risultato non distoglie l’attenzione dagli altri impegni assunti in favore della collettivitĂ attraverso la crescita della qualitĂ delle opere pubbliche. Ed è lo stesso Manna che dichiara: “avanti tutta con le scuole sicure. Una notizia importante per le famiglie di Rende e per i nostri figli”.