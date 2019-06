Rende, sparatoria a Santa Chiara: due i feriti, uno trasportato in elisoccorso in ospedale (Foto e Video)

Ancora ignote le cause all’origine del fatto di sangue. I carabinieri sono alla ricerca delle armi, un coltello e un probabile fucile. I due feriti sono stati trasportati in ospedale

RENDE (CS) – Di certo c’è solo il sangue che scendeva copioso sui vestiti e la pelle dei due feriti, due amici, così sembra. Il fatto è accaduto in contrada Santa Chiara, sull’uscio di casa di una delle due vittime. I carabinieri della compagnia di Rende nell’immediatezza dei fatti hanno delimitato il luogo e sono alla ricerca delle armi utilizzate dai due uomini, probabilmente di età tra i 43 e i 50 anni. Il tenente del nucleo investigativo dei carabinieri, Giovanni De Tommaso, gridava ai suoi uomini di cercare il fucile, mentre i parenti di una delle vittime avevano raccolto da terra tre coltelli, tutti macchiati di sangue.

Secondo il racconto dei vicini, sembra che uno dei due armato di coltello abbia raggiunto l’amico a casa e lo stesse aspettando sull’uscio. Quest’ultimo sarebbe apparso in fondo al viale che conduce all’abitazione a bordo di un’autovettura. Appena sceso dalla macchina sarebbe stato accoltellato ad un braccio. Si ipotizza, a questo punto, che il ferito abbia preso il fucile o comunque un’arma e gli abbia sparato contro colpendolo all’addome. Una scia copiosa di sangue era sul pavimento dell’ingresso di casa, mentre altre macchie erano sui muri e stracci macchiati di sangue giacevano a terra. All’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso erano presenti anche i carabinieri e i vicini ed i parenti che, all’udire lo sparo, sarebbero accorsi verso l’abitazione del 43enne, per capire cosa fosse successo.

L’uomo ferito all’addome è stato medicalizzato e trasferito in ospedale a bordo dell’elisoccorso. Era cosciente e continuava ad inveire contro l’altro ferito disteso sulla barella in ambulanza e preso in cura dai sanitari. Quest’ultimo è partito alla volta dell’ospedale civile dell’Annunziata, a Cosenza, a sirene spiegate. I sanitari dell’ambulanza giunta dalla postazione Unical con medico e infermiere a bordo, hanno prestato soccorso ad entrambi i feriti, nell’attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. La causa all’origine della sparatoria non è chiara. I militari dell’Arma hanno delimitato il posto nell’attesa dell’arrivo della scientifica per documentare la scena e repertare possibili prove.

Queste sono le prime notizie raccolte al momento del fatto, sul luogo della ipotetica sparatoria perchè in queste ore i carabinieri sono alla ricerca delle armi e del movente che potrebbe cambiare l’attuale quadro investigativo di una lite per futili motivi

(In aggiornamento)