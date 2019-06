Squash, Tartarone non si ferma più e fa suo anche l’Italian Junior Open

Un 2019 senza un attimo di tregua per la bella atleta rendese Cristina Tartarone, che colleziona un altro successo importante questo fine settimana, l’Italian Junior Open

COSENZA – Disputato a Riccione nello splendido Centro Tecnico Federale della Figs, la manifestazione ha visto l’iscrizione di 200 giocatrici e giocatori provenienti da circa 30 paesi, e suddivisa nelle categorie che vanno dall’under alla 19, ha visto la partecipazione anche dei migliori talenti della Scorpion di Rende, quali Federico Belvedere under 19, Goffredo Scanga under 17 e Carmine Chiappetta under 13. Belvedere ha alternato prestazioni eccellenti ad altre più opache, vincendo 3 gare e perdendone 2 due, terminando a metà classifica al 21 posto. Scanga estromesso dal tabellone principale al primo turno dal forte rumeno  Radu Stefan Pena, si consolava con 3 vittorie  nel tabellone dei recuperi.

Sfortunato invece il sorteggio di Carmine Chiappetta che ai sedicesimi veniva eliminato dall’austriaco Daniel Litz, vinceva le altre 4 partite di seguito aggiudicandosi il tabellone dei recuperi. Nella categoria under 19 Cristina Tartarone ribadiva il suo splendido momento di forma, disputando un torneo ineccepibile tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Nelle fasi eliminatorie batteva con dei perentori 3 set a 0 l’israeliana Navah Shore e la danese Kamila Stenğard.  Dopodiché in semifinale incontrava l’inglese Polly Clark. Nel primo set 10-6 complice alcune decisioni arbitrali abbastanza discutibili si innervosiva perdendo per 10-12, ma nei successivi tre games non lasciava scampo alla giocatrice inglese, e con un secco 3 a 1 volava in finale.

Tra Cristina e la Vittoria dell’Italian Junior Open rimaneva solo la rumena Selena Georgieva, atleta solida e davvero tosta, capace di un gioco molto fisico e fastidioso. Infatti nel primo set l’italiana perdeva di misura per 10-12 e nel secondo con tanta caparbietà ai lunghissimi vantaggi, Cristina con 19-17 riportava il match in parità , poi tutto facile con 11-2 e 11-7 . Bel 3 a 1 finale ed un altro fantastico podio per un’atleta che sembra non volersi più fermare.

Nel mese di Luglio, Cristina concluderà la sua brillante stagione con i tornei internazionale di Colonia e di Amsterdam, dopodiché affronterà i test con la nazionale italiana, per poi farsi trovare pronta ad ottobre per la stagione 2019-20.