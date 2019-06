Rende, nuovi interventi di derattizzazione e disinfestazione. Le zone interessate

L’amministrazione comunale di Rende comunica che da mercoledì 26 giugno a venerdì 28 giugno saranno interessate nuove zone nella disinfestazione e derattizzazione programmata nel periodo estivo. Ecco le aree interessate

.

RENDE – Dopo l’intervento nei giorni scorsi, il Comune di Rende effettuerà una nuova operazione di disinfestazione lotta alle alate in programma mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Ecco nel dettaglio le nuove zone interessate dall’intervento.

1 – Mercoledì 26 giugno dalle ore 24:00 in poi: Via Torino, Via Cosenza, Via Bari, Via Napoli, Via Catanzaro, Via Firenze, Via Kennedy, Via Busento, Via Crati, Via Valle Del Neto, Via Pertini, Via Brodolini, Via Allende, Via Della Resistenza, Via Cavour, Via Fratelli Bandiera, Via Don Minzoni, Via Ciro Menotti, Via Morelli, Via Mameli, Via Principe

2 – Giovedì 27 giugno dalle ore 23:00 in poi: S. Ianni, Contrada Forge Vecchie, Via della Piagentina, Contrada Malvitani, Ponte della Canaletta, Via Alessandro Manzoni, Via Molinaro, Via G. Parini, Via Palladio, Via Campana, Via De Chirico e varie traverse, Contrada Failla, Via Modigliani, Via Botticelli, Sant’Agostino

3 – Venerdì 28 giugno dalle ore 24:00 in poi: Via Verdi, Via Cilea, Via Mascagni, Via Puccini, Residenze Universitarie Palazzo “Nervoso”, Via Cimarosa, Via Alessandro Volta, Via Galilei, Piazza Santo Sergio, Via Galvani, Via Leondardo Da Vinci, Via Meucci, Via Edison, Via Marconi, Via Saviano e zona UNICAL, Via Vespasiano Gonzaga