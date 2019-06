Sterpaglie in fiamme, rogo domato dai Vigili del Fuoco

RENDE (CS) – Oggi pomeriggio per cause ancora in corso d’accertamento un incendio è divampato nella zona industriale di Rende. Sterpaglie in fiamme hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Il roga stava infatti per propagarsi inglobando anche uno dei numerosi capannoni di via Marco Polo.Â