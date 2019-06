Lo sport è salute: “Muoviamoci per sconfiggere l’ignoranza, la solitudine, la cattiva informazione”.

RENDE – La manifestazione si svolgerà domani presso gli impianti sportivi del Cus, con inizio alle ore 17,00. Il presidente del Rotaract Club di Rende Davide Donnici dialoga con il tennista pugliese Salvatore Caputo sulle problematiche sociali. Interverranno Maria Francesca Corace presidente del Rotaract club Petilia Policastro, Clarissa Ponzio presidente Rotaract club Cosenza, Marcello Fiore presidente del centro sportivo universitario di Cosenza.

Salvatore Caputo, ha raccontato ai microfoni di Rlb, lo spirito dell’iniziativa da lui promossa

ASCOLTAÂ

Oggi in Italia ci sono circa 120.000 persone colpite dalla poliomielite, che con la scoperta della Sindrome Post Polio del Prof. Halstead, che per non peggiorare i pazienti anno bisogno di terapie di mantenimento, che purtroppo nel nostro sud è difficile usufruire. Caputo per il suo impegno ha ricevuto riconoscimenti in varie città d’Italia, i riconoscimenti servono solo a fare ricordare alle istituzioni che malgrado tutto noi ci siamo. “Fino ad oggi ho lottato per me e per chi non ha voce”, ha commentato Caputo.

Alle 19,00 si svolgeranno gare di singolo e doppio misto di tennis in carrozzina per la prima volta. La cittadinanza è invitata a questa giornata di sport e sociale.