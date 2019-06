Elezioni Rende, proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti (FOTO)

Ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio comunale

RENDE (CS) – Questa mattina a Rende nella sala convegni del Parco Acquatico si è tenuta la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale. Il sindaco di Rende Marcello Manna che amministrerà la città oltre il Campagnano per la seconda volta consecutiva, ha deciso di organizzare l’incontro con i cittadini nella struttura della zona di Santa Chiara inaugurata pochi giorni prima delle elezioni. La cerimonia è stata disertata da Sandro Principe e da altri tre consiglieri d’opposizione.

I NUOVI CONSIGLIERI

Il sindaco Marcello Manna ha tra i consiglieri di maggioranza Mario Rausa (Marcello Manna sindaco), Franchino De Rango (Marcello Manna sindaco), Palma Fanello (Marcello Manna sindaco), Luciano Bonanno (Marcello Manna sindaco), Pino Munno (Forza Rende), Luigi Superbo (Forza Rende), Eugenio Aceto (Forza Rende), Pierpaolo Iantorno (Laboratorio Civico), Gaetano Morrone (Laboratorio Civico), Romina Provenzano (Laboratorio Civico), Annamaria Artese (Rende in Movimento), Marco Greco (Rende in Movimento), Giovanni Gagliardi (Rende in Movimento), Fabrizio Totera (Riformisti per Rende) e Domenico Ziccarelli (Riformisti per Rende). Sui banchi dell’opposizione in Consiglio comunale siederanno Sandro Principe, Francesco Beltrano (Insieme per Rende), Michele Morrone (Rende riformista), Rossana Ferrante (Rende avanti), Mimmo Talarico, Annarita Pulicani (Rende al centro), Enrico F. Monaco (Rende al centro), Andrea Cuzzocrea (Attiva Rende) e Massimiliano De Rose.

LE DICHIARAZIONI DI MARCELLO MANNA

«Un ringraziamento doveroso e anche sentito, per il lavoro che avete fatto, per come è stato portato a termine. Davvero grazie a tutti, – ha affermato Marcello Manna dopo l’onorificenza della fascia tricolore come primo cittadino – un vero momento di democrazia che abbiamo voluto tutti quanti sottolineare. Da oggi si riparte. Auguri a tutti i consiglieri che sono stati nominati, buon lavoro a tutti. C’è da lavorare tanto, mi auguro che tutti insieme maggioranza ed opposizione porteremo a termine i grandi progetti di trasformazione della nostra città , questo ci unisce. Il resto, il metodo e i lavori che andranno fatti e come andranno fatti, potranno essere discussi, ma prima di tutto viene la città e i cittadini di Rende».

Perchè questa iniziativa oggi si è tenuta presso la struttura del parco acquatico di Rende?

«La nostra sala consiliare, verrà consegnata a brevissimo perchè stiamo ultimando i lavori, non avevamo la disponibilità della sala consiliare, è la sede deputata per queste iniziative. Sopratutto vista la numerosa richiesta e l’interesse dei cittadini a partecipare a questa iniziativa, non c’era scelta migliore in questa nuova sala convegni in questa magnifica struttura. Far vedere il parco acquatico anche come promozione di questa infrastruttura, di questo bene anche far vedere ai cittadini il Parco Acquatico è un bene che appartiene alla città ».

Come commenta l’assenza di Principe ed i suoi consiglieri di opposizione oggi?

«Me l’hanno appena comunicata, non so neppure quali siano i motivi e le ragioni. Mi auguro tanto che siano ragioni concrete e sopratutto serie che non siano strumentali se poi dovesse essere diversamente ce ne faremo una ragione».

Che ruolo avrà il parco acquatico?

«Come tutti sanno Rende ha una vocazione sportiva di grande rilievo. Abbiamo tanti campioni e tante squadre che hanno vinto a livello nazionale in tutte le discipline. Per noi è motivo d’orgoglio, è evidente che questa struttura avrà un ruolo importante per lo sport, io mi auguro a breve di avviare un incontro proprio qui , con tutte le società sportive che sono presenti nella nostra città , fare insieme con le associazioni un programma che veda le associazioni al centro dell’attività amministrativa, una vera e propria delega e vedere come meglio affrontare le varie questioni che ci sono per lo sport nella nostra città . Rende è già un’eccellenza di per sé, ma proviamo a fare un salto di qualità ed andare anche oltre».

Che cosa augura al nuovo Consiglio comunale?

«Auguro un proficuo lavoro, ci sarà da lavorare tanto, si dovranno impegnare molto e soprattutto la Giunta dovrà portare risultati anche a breve. Mi auguro già di fissare degli step ben precisi, e pensare che già per fine anno degli obiettivi che individueremo nei prossimi giorni dovranno essere raggiunti, solo con un lavoro concreto serio si puo’ arrivare a traguardi importanti. Dobbiamo anche dire che la Giunta uscente, ha lavorato tanto, ha lavorato bene, e li ho ringraziati per quello che hanno fatto. Vorrei trovare una squadra altrettanto forte ed efficiente cosi come quella già passata, su questo saranno giorni su cui si dovrà lavorare».