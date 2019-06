Elezioni Rende: suggestioni di un giovane candidato non eletto

“Si √® dimostrato che, il vecchio ‚Äúsistema‚Äú, non esiste pi√Ļ”

RENDE (CS) РFrancesco Volpentesta, candidato con la Lista Massimiliano De Rose Sindaco non eletto consigliere. Della sua coalizione, che ha raggiunto al primo turno il 4,28% dei voti, entrerà in Consiglio comunale solo Massimiliano De Rose. Il giovane candidato Francesco Volpentesta, al ballottaggio schieratosi apertamente a favore del sindaco di Rende Marcello Manna, esprime la propria soddisfazione.

“Si chiude un pezzo di storia, o meglio‚Ķ si scrive. Ieri, a Rende ed in altri Comuni calabresi, – afferma Francesco Volpentesta – il popolo, in silenzio, ha dimostrato d‚Äôessere stanco. In silenzio, ha bocciato intere ‘famiglie’, allontanandole, cos√¨, dalla ‘cAsa (cosa) pubblica’. √ą stato loro tolto il potere di mano, il popolo ha scelto liberamente, evidenziando che, la fase di transizione, iniziata 5 anni fa, √® tuttora in atto. A Rende, in piazza, veniva acclamato il Sindaco ‘scelto’, sotto il grido ‘Libert√†’. Non si √® eletto tanto un Sindaco, quanto un ideale, tentato di soffocare da coloro i quali di Politico e di Uomo, non avevano pi√Ļ nulla. Come non essere partecipi di questa ‚Äúrivoluzione‚ÄĚ? Si √® dimostrato che, il vecchio ‚Äúsistema‚Äú, non esiste pi√Ļ. Il sistema formato da gente priva di morale che, ‚Äúcolpiva‚ÄĚ persone o addirittura intere famiglie, costrette a subire, crolla sotto gli occhi di tutti come il gigante dai piedi d‚Äôargilla.

Oggi, dopo il risultato ottenuto, √® ben chiaro che, a ‘lottare’ non si √® pi√Ļ soli e, ci si ritrova di fronte ad un popolo coeso in marcia contro il ‘marcio’, verso la libert√†. Questo √® solo l‚Äôinizio, il popolo reclama i propri diritti ed √® pronto a riscuotere il doppio per ogni scelta obbligata, sub√¨ta, in passato. Lieto di aver portato avanti i miei Valori, anche nei momenti pi√Ļ bui, perch√©, √® nel cielo pi√Ļ nero che brillano le Stelle, ricordando che, tra tutte, una sola riesce a guidare verso l‚ÄôAlba e salutare il Nuovo Giorno. La Resilienza √® la giusta strada che conduce alla libert√†. Spesso derisi per la giovane et√†, spesso invitati a farsi da parte, spesso ‚Äúnon ascoltati‚ÄĚ, dai loro stessi Compagni di Viaggio, in queste ‚Äúcorse‚ÄĚ politiche, i nuovi avanzano chiudendo le porte sulle spalle di chi ha fallito.

Purtroppo per alcuni, si √® dimostrato che la ‚ÄúGrandezza‚ÄĚ non √® affatto un valore biologico, ma, una ‚Äúquestione di Valori‚ÄĚ, da non barattare per nessun motivo. Adesso, non resta che togliersi il cappello, il rispetto se lo sono guadagnati a muso duro ed a caro prezzo. Quanta saggezza o quanta presunzione ha resa palese questa campagna elettorale? Quanti hanno dato credito al vecchio sistema, accecati dalla promessa d‚Äôuna sediolina per se stessi, hanno barattato, inutilmente, la propria dignit√†, contrapponendosi alla volont√† dell‚Äôelettore, che ne ha bocciata, chiaramente, l‚Äôidea.