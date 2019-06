Due persone hanno tentato di rapinare la filiale 2 della BCC di Rende armate di taglierino. Tentativo sventato dal pronto intervento della guarda giurata

RENDE – Tentativo di rapina fallito nel primissimo pomeriggio nella filiale 2 di Rende della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, ubicata tra via Kennedy e via Busento, vicino il parco Robinson. Intorno alle 15:10 due giovani, a volto scoperto, fingendosi normali clienti sono riusciti ad entrare nella filiale (che giĂ in passato ha subito alcune rapine) armati di taglierino, probabilmente non rilevato e segnalato dal metal detector. Una volta all’interno della filiale i due avrebbero provato a prendere in ostaggio alcuni clienti utilizzando proprio il taglierino. Tentativo però fallito per la prontezza della guarda giurata dell’istituto di Vigilanza Torpedine presente all’interno della banca. Si è immediatamente accorto che i due non erano semplici clienti ed è intervenuto per evitare il peggio e bloccare la loro azione criminosa. I due malviventi hanno spalancato la porta antipanico della banca e sono fuggiti a piedi. Sono stati avvertiti subito i carabinieri di Rende che hanno avviato le indagini.