Rende, l’analisi dei numeri. Manna vince in 31 sezioni su 34 e ottiene 2.347 voti in più

Il Sindaco uscente, senza nessuna alleanza, rispetto al 1 turno guadagna 2.347 voti vincendo in 31 sezioni. Principe guadagna 1.133 voti e vince solo in 3 sezioni

.

RENDE – L’analisi dei numeri usciti fuori dal ballottaggio ci dicono chiaramente che l’alleanza di Sandro Principe con Mimmo Talarico, Sergio Tursi Prato, Eleonora Cafiero del Movimento Noi più le liste di Carlo Petrassi e Francesco Adamo di Massimiliano De Rose (che ha lasciato voto libero) è stata bocciata dagli elettori e non hanno permesso al leader dei riformisti di ribaltare il risultato del 1 turno. Marcello Manna, che più volte ha ribadito nel corso della campagna elettorale di non cercare nessun appoggio ma tirare dritto per la sua strada con le liste che lo hanno sostenuto al 1 turno, ai 6.870 voti del 26 maggio ha aggiunto 2.347 voti in più, mentre Sandro Principe ai 5.784 voti del 1 turno è riuscito ad aggiungere solo 1.133 voti. Alla fine dello scrutinio il distacco tra i due competitor è stato di quasi 2.300 voti a favore del Sindaco uscente, non pochi. Il dato è ancora più chiaro andando ad analizzare il numero dei voti ottenuti nelle singole sezioni dove Manna ha vinto in 31 delle 34 totali. Principe l’ha spuntata solo nella sezione 6 (scuola media via Alexandros Panagulis), nella sezione 22 (scuola elementare Villaggio Europa) e nella sezione 24 (scuola materna Parco Robinson).Â

TUTTI I VOTI DELLE SEZIONI

Sezione 1 – Scuola elementare via Domenico Vanni

Manna: 183

Principe: 126

Sezione 2 – Scuola elementare via Domenico Vanni

Manna: 163

Principe: 102

Sezione 3 – Scuola elementare via Domenico Vanni

Manna: 268

Principe: 158

Sezione 4 – Scuola elementare contrada Santo Stefano

Manna: 290

Principe: 265

Sezione 5 – Scuola elementare contrada Surdo

Manna: 329

Principe: 150

Sezione 6 – Scuola media via Alexandros Panagulis

Manna: 197

Principe: 2011

Sezione 7 – Scuola elementare contrada QuattromigliaÂ

Manna: 246

Principe: 196

Sezione 8 – Scuola elementare contrada ArcavacataÂ

Manna: 270

Principe: 201

Sezione 9 – Scuola elementare contrada QuattromigliaÂ

Manna: 336

Principe: 238

Sezione 10 – Scuola materna Parco Robinson

Manna: 276

Principe: 220

Sezione 11 – Scuola elementare contrada QuattromigliaÂ

Manna: 360

Principe: 229

Sezione 12 – Scuola elementare contrada Santo Stefano

Manna: 299

Principe: 164

Sezione 13 – Scuola elementare contrada Surdo

Manna: 318

Principe: 216

Sezione 14 – Scuola media contrada Saporito

Manna: 394

Principe: 254

Sezione 15 – Scuola materna via Silvio Pellico

Manna: 200

Principe: 181

Sezione 16 – Scuola elementare contrada ArcavacataÂ

Manna: 277

Principe: 263

Sezione 17 – Scuola elementare Villaggio Europa

Manna: 266

Principe: 252

Sezione 18 – Scuola media via Alexandros Panagulis

Manna: 286

Principe: 153

Sezione 19 – Scuola materna via Silvio Pellico

Manna: 173

Principe: 161

Sezione 20 – Scuola materna Parco Robinson

Manna: 224

Principe: 133

Sezione 21 – Scuola elementare Villaggio Europa

Manna: 326

Principe: 217

Sezione 22 – Scuola elementare Villaggio Europa

Manna: 256

Principe: 261

Sezione 23 – Scuola materna via Silvio Pellico

Manna: 200

Principe: 155

Sezione 24 – Scuola materna Parco Robinson

Manna: 200

Principe: 206

Sezione 25 – Scuola materna via Silvio Pellico

Manna: 219

Principe: 185

Sezione 26 – Scuola elementare via Giotto

Manna: 242

Principe: 185

Sezione 27 – Scuola elementare contrada QuattromigliaÂ

Manna: 307

Principe: 201

Sezione 28 – Scuola elementare contrada Santo Stefano

Manna: 198

Principe: 158

Sezione 29 – Scuola media contrada Saporito

Manna: 459

Principe: 257

Sezione 30 – Scuola media via Alexandros Panagulis

Manna: 270

Principe: 210

Sezione 31 – Scuola elementare via Giotto

Manna: 285

Principe: 165

Sezione 32 – Scuola media contrada Saporito

Manna: 335

Principe: 255

Sezione 33 – Scuola elementare Villaggio Europa

Manna: 290

Principe: 215

Sezione 34 – Scuola elementare contrada ArcavacataÂ

Manna: 307

Principe: 197