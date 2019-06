Amministrative Rende – Montalto: -20% alle urne rispetto al primo turno

Alle 19 le statistiche dei votanti giunti alle urne segnano un -20% rispetto al primo turno. Ma i seggi rimangono aperti fino alle 23, ancora quattro ore per potere esprimere la preferenza per il candidato a sindaco

RENDE/MONTALTO UFFUGO (CS) – Ancora quattro ore per potere apporre la croce sul candidato “preferito” nelle competizioni elettorali di Rende e Montalto Uffugo. Ricordiamo che a Rende “si sfidano all’ultimo voto” Marcello Manna sindaco uscente contro Sandro Principe che al primo turno hanno riportato rispettivamente 6.870 voti pari al 31,46 e 5.784 voti pari al 26,48%. Chi vincerĂ potrĂ “portare a casa” i 15 seggi di maggioranza.

A Montalto Uffugo gli sfidanti alla poltrona di primo cittadino sono Pietro Caracciolo e Ugo Gravina che rispettivamente, al primo turno, hanno realizzato il 49,17% e il 31,18%

Alle ore 12 a Rende hanno votato il 17,98% contro il 20,88% del primo turno; a Montalto Uffugo il 17,08% contro il 18,50% del primo turno. Una media che si è raddoppiata alle 19 quando alle urne si è recato un totale di 35,99% di votanti per il comune di Rende e il 35,25% per il comune di Montalto. L’affluenza alle urne si muove di pari passo per entrambi i comuni contro un 58,94% al primo turno per il comune di Rende e un 52,81% per quello di Montalto Uffugo. Rimangono ancora quattro ore per potere esprimere la propria preferenza. Alle 23 la chiusura dei seggi elettorali e l’inizio dello spoglio