Rende, grosso incendio investe alcuni fienili. Fiamme domate dai Vigili del Fuoco

L’intervento di 3 automezzi dei vigli del fuoco del comando provinciale di Cosenza intorno alle 10.00 in contrada Noggiano dove un grosso incendio ha interessato alcuni fienili

COSENZA – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti questa stamattina, attorno alle 10:00, in localitĂ Noggiano di Rende per domare un grosso incendio che ha interessato alcuni fienili. Sul posto sono intervenuti tre automezzi con gli equipaggi di soccorso. Le cause del rogo, domato prontamente, sono un corso di accertamento, ma le fiamme potrebbero essersi sviluppate accidentalmente a causa delle alte temperature che si registrano oggi nel cosentino.