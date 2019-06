Rende, De Rose: “nessun sostegno a Manna o Principe. Sceglieranno gli elettori”

La posizione della colazione Open politica Aperta che ha sostenuto De Rose: “non ci sono generali e non ci sono truppe da spostare da una parte o dall’altra. I nostri elettori sono persone consapevoli e libere, capaci di scegliere senza bisogno di suggerimenti e lo faranno al meglio”

RENDE – La colazione Open Politca Aperta, che ha sostenuto con 3 liste la candidatura a sindaco di Massimiliano De Rose nel 1 turno delle comunali, ottenendo oltre 1.800 voti, annuncia che non sosterrà nessuno dei due canditati in corsa per il ballottaggio ma lascerà ai suoi elettori libertà di scelta. Saranno i cittadini a decidere chi votare sulla base dei programmi proposti da Manna e Principe e che riterranno più utili e convincenti per il futuro di Rende.

“Abbiamo partecipato con le nostre idee e le nostre proposte alla competizione elettorale a Rende e grazie all’impegno di candidati, sostenitori e di molti simpatizzanti – si legge nella nota della colazione – abbiamo fatto la nostra offerta “differente” alla città . Ci siamo distinti per aver dato il nostro contributo in un dibattito politico che è stato certamente mortificato dall’assenza di confronti pubblici tra i candidati e, dunque, dalla possibilità di molti rendesi di farsi un’idea compiuta dei sindaci, delle coalizioni e dei programmi. La nostra coalizione è stata capace di essere una presenza autorevole e indipendente in questa campagna elettorale senza alcuna soggezione e con equilibrio, nel rispetto di tutti i concorrenti. Un gruppo di persone comuni che ha scelto di stare insieme condividendo la necessità di offrire il proprio punto di vista sulla città facendo sintesi”.

Nessuna indicazione di voto: sceglieranno i cittadini

“La coerenza, il rispetto che è dovuto a tutti, candidati, sostenitori ed elettori, ci fa ritenere corretto non partecipare alla corsa della “indicazione di voto – continua la nota – non formuleremo ai nostri elettori richieste di sostegno in favore dell’uno o dell’altro candidato. Noi non siamo più in campo ed è giusto che ciascuno, tra le proposte rimanenti, scelga quella più affine alla propria idea della politica, quella che tra le due riterrà ’ più convincente ed utile per Rende. Dal nostro punto di vista non ci sono generali e non ci sono truppe da spostare da una parte o dall’altra. I rendesi, i nostri elettori in particolare, sono persone consapevoli e libere, capaci di scegliere senza bisogno di suggerimenti e lo faranno al meglio. Dopo il 9 giugno e per i prossimi 5 anni eserciteremo il ruolo politico istituzionale con impegno e saremo sempre dalla parte di Rende, per migliorarla e renderla più attrattiva e più accogliente in tutti gli ambiti. Siamo orgogliosi – conclude la nota – del percorso fatto fino a qui, e ringraziamo tutti, singoli, gruppi e movimenti che hanno contribuito a renderlo possibile. Ripartiamo fiduciosi di essere stati un buon esempio, anche una speranza per quasi 2000 elettori, e non è stato semplice. Grazie, davvero“.