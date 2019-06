Amministrative Rende, Psi: «Non ci schiereremo con nessun candidato»

Il PSI di Rende non si schiererà con nessuno dei candidati sindaco per il turno di ballottaggio

RENDE (CS) – A renderlo noto in un comunicato stampa il segretario cittadino Francesco Tenuta, nonchè candidato alla carica di primo cittadino in questa tornata elettorale, che aggiunge: «Preferiamo lasciare libertà di voto ai nostri elettori. Ringraziamo tutti i cittadini Rendesi che, in maniera libera, ci hanno sostenuto in questa tornata elettorale. Ci siamo candidati per riportare un riferimento partitico storico nella città di Rende, in un panorama politico assai frammentato, foriero soltanto di liste civiche, vecchie e nuove, senza alcuna identità . Ci siamo candidati per i Rendesi con cui avevamo sottoscritto il nostro programma elettorale, frutto anche e, soprattutto, delle loro idee, delle loro proposte e dei loro suggerimenti.

Ci siamo candidati per dimostrare che una nuova classe dirigente esiste e che chiede solamente di mettersi alla prova, senza necessità di aspettare altro tempo. Ci abbiamo messo la faccia, senza se e senza ma, rivendicando, con forza e con orgoglio, il nostro essere di sinistra; il nostro essere autenticamente socialisti.

Abbiamo ribadito la nostra indipendenza ed autonomia. Così oggi preferiamo rimanere: indipendenti e autonomi. La dignità e la coerenza non sono concetti avulsi dalla politica. Abbiamo ottenuto un buon risultato. Forse poteva andare meglio. Fa nulla. Quello che ci inorgoglisce è che abbiamo riscontrato l’affetto e la stima della e nella gente, riportando entusiasmo tra i Rendesi e, soprattutto, tra i giovani della nostra città che oggi chiedono, a gran voce, di voler entrare a far parte della nostra squadra. Tanto ci basta.

Ringraziamo il Sindaco Marcello Manna e l’On.le Sandro Principe per le interlocuzioni avute in questi giorni, nel corso delle quali abbiamo potuto confrontarci sui grandi temi di sviluppo della città . Questo non vuol dire che non dialogheremo con la futura amministrazione, offrendo, se del caso, la nostra più fattiva collaborazione in termini di idee, proposte e suggerimenti, per migliorare, sempre di più, Rende e la qualità di vita dei cittadini. Il nostro risultato resta importante e rappresenta l’inizio di un percorso più ambizioso.