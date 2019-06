Ballottaggio a Rende. Il Movimento 5 Stelle “non barattiamo i voti dei nostri elettori”

Con una nota i candidati nella lista del Movimento 5 Stelle fanno chiarezza in vista del turno di ballottaggio “accettiamo e rispettiamo democraticamente l’esito delle elezioni, dove si è giocato piĂą sulla quantitĂ che sulla proposta politica. A Rende non forniremo nessuna indicazione di voto, ritenendo i due candidati a sindaco due facce della stessa medaglia”

RENDE – “Non abbiamo risposto, fino ad ora, alle ricostruzioni che ci vedono schierati, a Rende, a favore della vecchia classe politica, ma è arrivato il momento di fare chiarezza sulla nostra posizione in virtĂą del ballottaggio di domenica 9 giugno“. Con una nota i candidati nella lista del Movimento 5 Stelle alle amministrative del 26 maggio, mettono un punto chiaro e definitivo per ciò che riguarda il prossimo ballottaggio che vedrĂ contrapposti il sindaco uscente Marcello Manna e Sandro Principe giĂ sindaco di Rende entrambi criticati dal Movimento.

Esito urne democratico, ma a Rende si è scelto tra il vecchio e il vecchissimo

“Possiamo dir chiaro – si legge – che non forniremo nessuna indicazione di voto, ritenendo i due candidati a Sindaco due facce della stessa medaglia. ll Movimento 5 stelle a Rende si è presentato alla competizione elettorale fermamente convinto di rappresentare l’unica forza politica in grado di portare il cambiamento nella nostra cittĂ . La maggioranza dei cittadini ha però deciso di dare la possibilitĂ di amministrare Rende ad altri due raggruppamenti politici (una di 5 e l’altra di 6 liste). Noi accettiamo e rispettiamo democraticamente l’esito delle elezioni, dove si è giocato piĂą sulla quantitĂ (580 candidati in tutto) che sulla proposta politica, che d’altronde si è riassunta nello scegliere tra il vecchio e il vecchissimo, entrambi accomunati dalla continuitĂ amministrativa che il nostro portavoce in Consiglio ha sempre denunciato”-

Sempre all’opposizione “non baratteremo i voti dei nostri elettori”

“Bizzarra se non assurda – continua la nota – è l’insinuazione di essere dalla parte di qualcuno dei due contendenti. Basta andare a guardare le votazioni del M5S in consiglio comunale negli ultimi 5 anni, sempre e solo all’opposizione della deludente giunta uscente o verificare le nostre posizioni sull’altro candidato, che, e siamo stati l’unica lista a ricordarlo, andrĂ a processo imputato di gravissime accuse. Con convinzione non sosterremo direttamente o indirettamente nessuna coalizione, anche se un apparentamento ci avrebbe consentito di entrare in Consiglio. Piuttosto denunciamo e prendiamo le distanze dagli accordi sottobanco che si stanno chiudendo in queste ore alle spalle dei cittadini per un posto al sole in Consiglio. Noi non siamo disponibili a barattare i voti dei nostri elettori, che ringraziamo per la fiducia che ci hanno accordato e vogliamo rassicurare con pratiche di coerenza. Continueremo ad andare avanti – conclude la nota – per cercare di riportare la politica nelle mani dei cittadini e invitiamo quindi tutti coloro che ci sostengono ad informarsi e a votare liberamente e secondo coscienza. Per quanto ci riguarda terremo sotto pressione la futura Amministrazione anche da fuori dell’Assise Comunale, cercando in tutti i modi di portare la voce e le proposte di tutti i cittadini di Rende”.