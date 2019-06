Rende: Principe punta ad un paese albergo e alla valorizzazione del borgo

«Nel centro storico ci sono le nostre radici, una storia che vogliamo continuare a valorizzare»

RENDE- Sandro Principe, candidato a Sindaco di Rende punta alle radici: «Nel centro storico ci sono le nostre radici, una storia che vogliamo continuare a valorizzare. Il nostro è un borgo, e come tale deve essere riconosciuto e promosso». Per Principe in passato sono stati fatti interventi sostanziali di recupero e valorizzazione. Il restauro delle chiese, i finanziamenti per il Cinema Santa Chiara, l’ampliamento del Museo, le villette, la pavimentazione in porfido, per citarne solo alcuni: «Su questa strada tracciata continueremo a lavorare. Ripristineremo l’esistente, le scale mobili dovranno essere nuovamente attive, i musei sempre aperti e fruibili. Rinverdendo un nostro vecchio progetto, daremo vita ad un paese albergo, con b&b e piccole attivitĂ ricettive che sosterremo attraverso voucher. Renderemo di nuovo attrattivo il centro storico facendolo diventare palcoscenico di eventi e spettacoli culturali e musicali di spessore, da realizzare tutto l’anno, e diventerĂ il luogo privilegiato per l’artigianato artistico di qualitĂ che troverĂ qui la sua “casa”. Con appositi voucher sosterremo l’apprendimento e la formazione di giovani all’artigianato artistico». Principe assicura di lavorare perchĂ© il centro storico entri nelle reti nazionali di borghi e centri slow, un primo obiettivo che rappresenterĂ un buon punto di partenza di promozione e marketing territoriale.